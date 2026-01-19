Zilele din 2026 în care românii nu au voie să se căsătorească religios

Pentru multe cupluri, alegerea datei nunții pare un detaliu logistic. Sala, formația, invitații și bugetul ocupă, de regulă, primul plan. Totuși, pentru cei care își doresc cununia religioasă, calendarul bisericesc devine un element esențial, uneori chiar decisiv.

În anii 2026 și 2027, respectarea rânduielilor stabilite de Biserica Ortodoxă Română poate schimba radical planurile inițiale ale viitorilor miri.

Regulile privind oficierea cununiilor religioase nu sunt orientative și nici negociabile. Ele fac parte din tradiția canonică ortodoxă și sunt aplicate unitar la nivelul parohiilor. Astfel, anumite zile și perioade sunt considerate nepotrivite pentru celebrarea unei nunți, indiferent de disponibilitatea mirilor sau de rezervările făcute din timp.

În tradiția ortodoxă, nunta nu este privită doar ca un eveniment social, ci ca o Taină a Bisericii. Din acest motiv, ea trebuie să aibă loc într-un context spiritual compatibil cu bucuria și solemnitatea momentului. Zilele de post, perioadele de pregătire pentru marile sărbători și anumite praznice au un caracter de reculegere și rugăciune, nu de petrecere.

Această logică explică de ce, indiferent de an, cununiile religioase nu se oficiază în zilele de miercuri și vineri, considerate zile de post săptămânal. În plus, marile posturi de peste an și intervalele legate de sărbători importante creează adevărate „ferestre închise” în calendarul nunților.

Pentru cuplurile care vizează anii 2026 și 2027, aceste restricții sunt cu atât mai importante cu cât perioadele de post sunt extinse și plasate diferit față de anii anteriori.

Anul 2026 începe cu o perioadă în care cununiile sunt imposibile din punct de vedere religios, din cauza intervalului dintre Nașterea Domnului și Bobotează. Această perioadă se încheie la începutul lunii ianuarie, dar restricțiile nu dispar complet odată cu trecerea sărbătorilor de iarnă.

Primăvara aduce una dintre cele mai lungi perioade fără nunți, legată de Postul Sfintelor Paști. Din a doua jumătate a lunii februarie și până după Duminica Sfântului Apostol Toma, cununiile nu pot fi oficiate. Pentru multe cupluri, această pauză înseamnă amânarea planurilor până la începutul verii.

Vara lui 2026 nu este nici ea lipsită de limitări. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel închide o parte din luna iunie, iar Postul Adormirii Maicii Domnului reduce opțiunile din luna august. În plus, anumite sărbători cu dată fixă, precum cele din jurul Înălțării Sfintei Cruci, adaugă zile suplimentare în care cununiile nu sunt permise.

Toamna oferă mai multă flexibilitate, însă finalul anului este din nou marcat de Postul Nașterii Domnului. Astfel, după jumătatea lunii noiembrie, opțiunile pentru cununii religioase se restrâng drastic.

Anul 2027 vine cu un calendar diferit, dar cu restricții similare ca amploare. Postul Paștelui începe mai târziu, însă se întinde până în luna mai, ceea ce mută sezonul nunților de primăvară spre începutul verii. Pentru cuplurile care își doresc o nuntă devreme, acest aspect devine esențial în planificare.

Și în 2027, vara este fragmentată de perioade de post. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, deși mai scurt, limitează din nou finalul lunii iunie. Postul Adormirii Maicii Domnului ocupă prima parte a lunii august, iar sărbătorile mari din vară și început de toamnă aduc restricții punctuale, dar obligatorii.

Sfârșitul anului 2027 urmează același tipar ca în 2026. După mijlocul lunii noiembrie, Postul Crăciunului închide practic sezonul nunților religioase, iar perioada dintre Nașterea Domnului și Bobotează prelungește această pauză până în ianuarie 2028.

Unul dintre cele mai frecvente motive de frustrare pentru viitorii miri apare atunci când data aleasă pentru nuntă nu este acceptată pentru cununia religioasă. În multe cazuri, sala, muzica și furnizorii sunt deja contractați, iar schimbarea datei implică pierderi financiare și reorganizări majore.

Consultarea calendarului bisericesc înainte de stabilirea datei nu este doar o formalitate. Este o etapă esențială care poate preveni conflicte și costuri suplimentare. De asemenea, discuția din timp cu preotul paroh ajută la clarificarea tuturor aspectelor legate de disponibilitatea bisericii și de respectarea rânduielilor canonice.