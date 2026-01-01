Social

Calendarul perioadelor interzise din 2026 pentru cununii religioase

Calendarul perioadelor interzise din 2026 pentru cununii religioaseNuntă. Sursă foto: Pixabay
Datele în care nu se fac nunți în 2026. În România, mulți viitori miri se întreabă care sunt perioadele în care nu se oficiază cununii religioase. Răspunsul se bazează pe rânduiala Bisericii Ortodoxe, care impune anumite restricții, mai ales în timpul posturilor și al sărbătorilor importante.

Cununia civilă poate fi organizată pe tot parcursul anului, în funcție de disponibilitatea primăriei, însă slujbele religioase trebuie planificate respectând perioadele stabilite de biserică.

Intervalele în care nu se fac nunți în 2026

Perioade extinse (posturi și sărbători religioase):

  • Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 – 21 februarie
  • Postul Mare (Postul Sfintelor Paști): 22 februarie – 12 aprilie
  • Săptămâna Luminată: 13 – 19 aprilie
  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 – 28 iunie
  • Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 – 15 august
  • Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie
  • Perioada Crăciun – Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027
Zile speciale:

  • Miercurea și vinerea din timpul posturilor, cu excepțiile indicate de biserică
  • Ajunul unor sărbători majore: 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august, 14 septembrie

Este recomandat să verificați disponibilitatea parohiei, deoarece pot exista reguli locale suplimentare.

Cele mai potrivite perioade pentru nunți în 2026

Pentru cei care vor să evite posturile și sărbătorile, următoarele ferestre sunt considerate ideale:

  • Primăvară: 20 aprilie – 7 iunie
  • Vară: 29 iunie – 31 iulie
  • Toamnă: 16 august – 13 noiembrie

Aceste intervale oferă flexibilitate și permit alegerea unei date convenabile pentru biserică, locație și invitați.

Sfaturi pentru miri

  • Rezervă din timp: weekendurile populare se ocupă rapid, mai ales în septembrie și octombrie.
  • Verifică calendarul legal: zilele libere, precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni), pot facilita prezența invitaților.
  • Planifică complet: asigură-te că biserica, sala de evenimente și cazarea pentru invitați sunt disponibile pentru aceeași dată.

Poți organiza petrecerea oricând, însă cununia religioasă trebuie să respecte perioadele de post și restricțiile bisericești.

Sâmbăta rămâne ziua tradițională pentru nunți, dar nu este întotdeauna „liberă” dacă pică în post sau în ajunul unei sărbători. Cel mai sigur este să discuți cu preotul pentru confirmarea datei.

