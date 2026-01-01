Calendarul perioadelor interzise din 2026 pentru cununii religioase

Datele în care nu se fac nunți în 2026. În România, mulți viitori miri se întreabă care sunt perioadele în care nu se oficiază cununii religioase. Răspunsul se bazează pe rânduiala Bisericii Ortodoxe, care impune anumite restricții, mai ales în timpul posturilor și al sărbătorilor importante.

Cununia civilă poate fi organizată pe tot parcursul anului, în funcție de disponibilitatea primăriei, însă slujbele religioase trebuie planificate respectând perioadele stabilite de biserică.

Perioade extinse (posturi și sărbători religioase):

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 – 21 februarie

Postul Mare (Postul Sfintelor Paști): 22 februarie – 12 aprilie

Săptămâna Luminată: 13 – 19 aprilie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 – 28 iunie

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 – 15 august

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

Perioada Crăciun – Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

Zile speciale:

Miercurea și vinerea din timpul posturilor, cu excepțiile indicate de biserică

Ajunul unor sărbători majore: 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august, 14 septembrie

Este recomandat să verificați disponibilitatea parohiei, deoarece pot exista reguli locale suplimentare.

Pentru cei care vor să evite posturile și sărbătorile, următoarele ferestre sunt considerate ideale:

Primăvară: 20 aprilie – 7 iunie

Vară: 29 iunie – 31 iulie

Toamnă: 16 august – 13 noiembrie

Aceste intervale oferă flexibilitate și permit alegerea unei date convenabile pentru biserică, locație și invitați.

Rezervă din timp: weekendurile populare se ocupă rapid, mai ales în septembrie și octombrie.

Verifică calendarul legal: zilele libere, precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni), pot facilita prezența invitaților.

Planifică complet: asigură-te că biserica, sala de evenimente și cazarea pentru invitați sunt disponibile pentru aceeași dată.

Poți organiza petrecerea oricând, însă cununia religioasă trebuie să respecte perioadele de post și restricțiile bisericești.

Sâmbăta rămâne ziua tradițională pentru nunți, dar nu este întotdeauna „liberă” dacă pică în post sau în ajunul unei sărbători. Cel mai sigur este să discuți cu preotul pentru confirmarea datei.