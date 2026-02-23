Social

A început Postul Paștelui. Canonul cel Mare din primele patru zile

A început Postul Paștelui. Canonul cel Mare din primele patru zile Sursa foto: Arhiva EVZ
Postul Paștelui 2026, cel mai lung dintre posturile de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe astăzi, 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi înainte de Învierea Domnului.

Această perioadă nu constă doar în înlocuirea unor alimente, ci în abținerea de la mâncare și băutură „pentru a înfrâna firea și a crea senzația de foame. Nu există alimente necurate, deoarece nimic din creație nu poate fi respins ca necurat (Timotei). Abținerea simbolizează libertatea și biruința voinței asupra poftei trupești”.

Postul Paștelui. Duminicile și zilele speciale

În timpul Postului Mare sunt cinci duminici dedicate unor teme sau sfinți:

1 martie – Duminica Ortodoxiei

8 martie – Duminica Sfântului Grigorie Palama

15 martie – Duminica Sfintei Cruci

22 martie – Duminica Sfântului Ioan Scărarul

29 martie – Duminica Sfintei Maria Egipteanca

De asemenea, există zile aliturgice, când nu se oficiază Sfânta Liturghie: miercurea și vinerea din Săptămâna Brânzei, luni și marți din prima săptămână a Postului Paștelui și Vinerea Mare.

Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

Primele patru zile ale postului sunt dedicate Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, un imn al pocăinței care amintește de istoria mântuirii. Canonul este reluat integral în a cincea săptămână a postului pentru a întări spiritul pocăinței.

Liturghia Darurilor înainte sfințite, atribuită Sfântului Grigorie Dialogul, este oficiată exclusiv în perioada Postului Mare. Ultima săptămână se concentrează asupra pătimirilor Domnului Iisus Hristos, de la intrarea triumfală în Ierusalim până la răstignire și punerea în mormânt, invitând credincioșii la rugăciune și priveghere.

Cum se ține Postul

Postul Paștelui durează șase săptămâni, respectiv patruzeci de zile, amintind de postirea lui Iisus după Botezul în Iordan. Conform tradiției:

-Luni și marți din prima săptămână: post complet sau ajunare până seara, când se poate consuma pâine și apă.

-În Săptămâna Pătimirilor: post similar, cu restricții stricte.

-În restul postului, mai ales în mănăstiri: primele cinci zile din săptămână se mănâncă o singură dată pe zi, seara, cu legume fierte, untdelemn și puțin vin; sâmbăta și duminica se poate mânca de două ori pe zi.

-La praznicul Bunei Vestiri și Duminica Floriilor: dezlegare la pește.

Pentru 2026, data timpurie a Paștelui influențează și durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care va fi mai lung, de 21 de zile.

Proiecte speciale