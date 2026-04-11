Două meciuri din etapa a 4-a a play-out-ului Superligii se dispută sâmbătă, înainte de Paște

Două partide din etapa a 4-a a play-out-ului Superligii se joacă sâmbătă, înainte de Paște. Programul complet și situația din clasament.

Etapa a 4-a din play-out-ul Superligii de fotbal programează sâmbătă două confruntări. Meciurile au loc înainte de sărbătoarea Paștelui și implică echipe aflate în partea superioară a clasamentului acestei faze a competiției.

Primul duel al zilei este programat la Arad, iar al doilea se joacă la București.

Partida dintre UTA Arad și FC Botoșani este programată de la ora 17:15.

Cele două echipe se află în zona superioară a clasamentului din play-out și nu au, în acest moment, presiuni majore legate de retrogradare. Formația din Arad ocupă primul loc, cu 28 de puncte, în timp ce echipa din Botoșani se situează pe poziția a treia, cu 27 de puncte.

Al doilea meci al zilei se dispută de la ora 20:00, între FCSB și Oțelul Galați.

Echipa lui Mirel Rădoi vine după un eșec în etapa precedentă, suferit în deplasare la Botoșani, și urmărește să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în partea superioară a clasamentului din play-out.

Înaintea acestei partide, FCSB se află pe locul al doilea, cu 27 de puncte, în timp ce Oțelul Galați ocupă poziția a patra, având 24 de puncte.

Etapa a 4-a a debutat vineri, la Sibiu, unde FC Hermannstadt a învins Farul Constanța cu scorul de 1-0.

Unicul gol al confruntării a fost înscris în minutele de prelungire, iar Ianis Zicu, antrenorul Farului, și-a anunțat demisia după partidă.

După disputarea primului meci al etapei, clasamentul rămâne echilibrat în zona superioară a play-out-ului. UTA Arad conduce cu 28 de puncte, urmată de FCSB și FC Botoșani, ambele cu câte 27 de puncte. Oțelul Galați se află pe locul patru, cu 24 de puncte.

În partea inferioară, Unirea Slobozia are 19 puncte și ocupă poziția a șaptea, loc care duce la barajul pentru menținerea în prima ligă.