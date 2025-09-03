Justitie Femeie de 67 de ani, cercetată pentru omor după ce și-a înjunghiat concubinul







Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei femei în vârstă de 67 de ani, fără locuință, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 28 august, aceasta ar fi înjunghiat cu un cuțit un bărbat de 50 de ani, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei doi.

Potrivit anchetatorilor, pe 28 august, în jurul orei 09:00, aceasta se afla într-o clădire părăsită din Sectorul 1 al Capitalei, unde l-ar fi înjunghiat în zona gâtului pe un bărbat de 50 de ani, pe fondul unui conflict. Conform sursei citate, ambii erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în imobilul respectiv.

După agresiune, victima rănită a reușit să se deplaseze până la marginea șoselei, unde a fost zărit de trecători care au sunat la 112, astfel bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat de urgență la Spitalul Universitar Elias din Capitală.

Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar Elias din București, unde medicii au constatat că prezenta o rană înțepat-tăiată în zona latero-cervicală stângă. În ciuda intervenției medicale, acesta a murit câteva ore mai târziu, în aceeași zi.

După incident, femeia bănuită că l-ar fi înjunghiat a părăsit clădirea unde a avut loc incidentul și a fost depistată la începutul lunii septembrie în apropierea unei gări din Constanța.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar pe 2 septembrie judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a aprobat solicitarea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile.

Investigațiile sunt desfășurate în continuare de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.