Social Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă







Atacul a avut loc în Sectorul 4 al Capitalei. Conform primelor informații, atacatorul și victima se cunoșteau și ar fi avut mai multe neînțelegeri în trecut. Persoana înjunghiată a ajuns la spital cu răni grave, iar atacatorul a fost prins.

Scenele teribile au avut loc pe Șoseaua Giurgiului din București, iar agresorul ar fi recurs la gestul extrem pentru bani. Martorii spun că agresorul s-ar fi apropiat de victimă și i-ar fi cerut o țigară. La scurt timp, acesta l-ar fi lovit cu cuțitul în zona gâtului.

Persoanele aflate în apropiere au sunat imediat la poliție și la ambulanță. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar, fiind în stare gravă. Zona a fost împrejmuită, iar oamenii legii fac cercetări la fața locului. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști de la Serviciul Omoruri.

La finalul săptămânii trecute, un incident violent a avut loc în apropierea centrului comercial Mall Băneasa din nordul Capitalei. Un bărbat a fost grav rănit în urma unui atac cu cuțitul și a fost găsit inconștient de echipajele medicale.

Potrivit anchetatorilor, o femeie l-ar fi înjunghiat în zona gâtului, după care a fugit de la locul faptei și este în continuare căutată de autorități.

Victima a suferit un stop cardio-respirator și a fost resuscitată de echipajele de salvare, care au intervenit imediat și au efectuat manevre timp de zeci de minute. Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgență la spital. Înainte de a-și pierde cunoștința, bărbatul a reușit să ceară ajutor.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător. (…) În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi va sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale”, au spus polițiștii.