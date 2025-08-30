Justitie

Un bărbat din Cluj și-a înjunghiat soția, apoi s-a făcut nevăzut

Un bărbat din Cluj și-a înjunghiat soția, apoi s-a făcut nevăzutCrimă. Sursa foto iStock
O crimă a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj. O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit, principalul suspect fiind chiar soțul său, în vârstă de 37 de ani.

Crimă în Cluj

Incidentul a fost semnalat vineri seara, în jurul orei 22:45. „Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni”, a transmis IPJ Cluj.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Anchetatorii spun că bărbatul și-ar fi urmărit soția până în zona Muntele Rece, unde „ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”. Victima a decedat pe loc, trupul acesteia fiind transportat la Institutul de Medicină Legală pentru expertiza medico-legală.

Mașina suspectului, găsită la Tarnița

După crimă, bărbatul a fugit. Mașina lui a fost descoperită abandonată pe DJ107P, aproape de barajul Tarnița. În zonă au fost trimise echipaje de poliție, jandarmi și salvatori ISU, căutările extinzându-se inclusiv pe suprafața lacului, cu sprijinul scafandrilor.

„În prezent, sunt desfăşurate activităţi de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor”, precizau polițiștii sâmbătă dimineața.

Lacul Tarnița

Lacul Tarnița. Sursa foto Wikipedia

Descoperire pe malul lacului

Câteva ore mai târziu, anchetatorii au anunțat o descoperire importantă.

„În urma activităţilor complexe de căutare, pe malul barajului Tarniţa a fost descoperit trupul unui bărbat. În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum şi pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Deși identitatea cadavrului nu a fost confirmată oficial în momentul anunțului, surse judiciare indică faptul că ar putea fi chiar suspectul căutat pentru crimă.

Anchetă pentru omor

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, sub acuzația de omor. Autoritățile încearcă acum să stabilească motivul conflictului conjugal și dacă bărbatul și-a pus capăt zilelor după ce și-ar fi ucis soția.

