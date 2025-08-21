Actualitate Crimă în Craiova. Profesoară ucisă de soțul rămas fără loc de muncă







Polițiștii sunt încă în cercetare la fața locului, într-un bloc din cartierul Brazda lui Novac din Craiova. Un bărbat și-a omorât soția, apoi s-a aruncat pe fereastră, de la etaj.

La această oră, s-a constatat deja decesul femeii, iar soțul ei se află în stare gravă în spital.

Polițiștii au aflat de la vecini că în această dimineață a izbucnit un scandal mare între cei doi soți, lucru neobișnuit până acum. La un moment dat s-au auzit strigătele de ajutor ale femeii, dar se pare că niciun vecin nu a reușit să pătrundă în locuință ca să intervină. S-a sunat la Poliție și s-a cerut intervenția de urgență.

Polițiștii au intrat în forță în apartament, sunt primele informații. La vederea lor, bărbatul s-a aruncat de la etaj.

Femeia a fost găsită înjunghiată, zăcând într-o baltă de sânge. A fost solicitată ambulanță, iar echipajul a transportat-o la spitalul din Craiova. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, femeia a decedat.

Tot la spital a ajuns și soțul criminal, într-o stare gravă.

Posibila cauză a crimei

Tot de la vecini s-au aflat câteva date despre viața cuplului.

Femeia ucisă era profesoară, iar soțul ei era inginer. De curând rămăsese fără loc de muncă, se spune că în urma unei restructurări. Se pare că acest lucru l-a afectat foarte tare și a intrat într-o depresie care i-a schimbat comportamentul. Vecinii spun că nu l-au auzit niciodată certându-se. Era descris ca un om liniștit, la fel și soția sa, profesoară.

Ancheta polițiștilor criminaliști va stabili toate datele care au condus la această crimă. Încă unaîn peisajul social din ultimele luni.

Comunicatul Poliției

„În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați ,prin 3 apeluri 112, cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă.

Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol.

La fața locului, s-au deplasat și pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital.

Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigaţii Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfășoară activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt și luării măsurilor care se impun”, a declarat agent șef de poliție Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.