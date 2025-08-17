Monden Cum își schimba Jean de la Craiova pantofii zilnic, în comunism. O poveste fabuloasă







Jean de la Craiova este cunoscut pentru povestirile sale legate de viața sa, drept urmare a explicat și cum a reușit să aibă zilnic alți pantofi. Asta deși era vremea comunismului, iar lucrurile nu erau tocmai simple.

Manelistul a explicat cum a apelat la serviciile unei vopsitorii, doar ca să dea bine în fața colegilor că venea zilnic cu alți pantofi. ”Socrul meu avea un magazin de pantofi pe Lipscani. Și mi-a adus o pereche de pantofi culoarea gri. De panchisti așa, numai în pantofii ăia stăteam, aveam figuri. Acum ce să fac să îi impresionez pe ăia de la serviciu.

Că înainte să ajung la mine la vestiare, treceam printr-o vopsitorie care vopsea motoare. Cu pistolul. Și m-a împrietenisem cu cineva, nea Gică. Și l-am întrebat: bre, ce culori ai pe acolo? A venit un verde metalizat, de zici că e muscă, d-aia care te caută. Și i-am zis: ia dă-i bre o culoare. Pac, i-a dat, pantofii erau deja oglindă.

Se usucă repede că avea ceva substanțe în ea. Când m-au văzut ăia la muncă: mamă, alții?! Ai luat alți pantofi?! Și le-am zis că asta e șmecheria mea”, a povestit artistul.

Jean de la Craiova a continuat. ”A treia zi, i-am făcut roșii, că-i venise lui nea Gică vopsea din asta. Și mi-au zis colegii, că mulți pantofi am. Și le-am zis că dacă socră-meu e șef de magazin, ce să fac?? Dar că mi place mie modelul ăsta, că era același model, doar îl vopseam. Dupa o săptămână de vopsit, am văzut eu că s-au îngreunat pantofii.

Că nu se mai îndoiau. Făcuseră un strat mărișor de vopsele. Și eu într-o zi, am sărit gardul, că mai întârziam la muncă, și am sărit fix între colegi. Și când am sărit s-au făcut pantofii țăndări. Toate culorile și mi-au zis colegii că i-am păcălit că am vopsit pantofii, dar unul de acolo: iete, mă că a venit Crăciunul”, a încheiat el.