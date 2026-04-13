Jean de la Craiova prins în fapt de soție. Cum a scăpat de furia nevestei înșelate

Tinerețile zbuciumate ale lui Jean de la Craiova au dus și la situații mai puțin plăcute. Într-una dintre acestea a fost implicată și soția care fusese înșelată de artist.

Celebrul artist a fost a ajuns în tot felul de situații în tinerețile lui. Printre altele a iubit și două femei în același timp. ”Am iubit și eu, vorba cântecului, două femei, două e suficient. Dar era atât de frumoasă pe timpul acela acum nu mai știu. Și mă iubea atât de mult și o iubeam atât de mult că nu-mi ardea nici de cântare nici de nimeni.

Și imprundența a făcut că dormeam în casă, nu știu ce și cum și a venit la ușă doamna asta. Așa pe înserat am auzit soneria. Eu dormeam, m-am gândit: să fie vreo nuntă... slabe șanse la ora aia. Nu mergea nici liftul”, a explicat cântărețul.

Ca tacâmul să fie complet, soția a deschis ușa. ”Și când a deschis ușa soția. Ea nu știa că sunt însurat. Și soția a întrebat: bună ziua pe cine căutați, și femeia i-a zis: pe Jean. A întreba ea cine e soția, la care soția i-a spus că e sora mea și i-a spus: numai puțin.

Și vine soția la mine și-mi zice: măi, scoală-te că e una la ușă care moare de tine. Eu zic: care... Dar nu mi-era bine. Când ajung în ușă o văd pe ea, mă uit la nevastă-mea, mă uit și la mă-sa”, a mai spus interpretul.

Cântărețul, prins între ciocan și nicovală a venit cu o găselniță. ”Mă uit și pe cutie, că avea o cutie. Și a zis: dacă nu spui cea mai tare minciună, ne despărțim. Și i-am zis: fă-le cu mâna dragă, suntem la camera ascunsă. Hai vă rog, închide ușa. Și nevastă-mea mi-a zis: ești nebun. Și i-am zis să nu mai dea drumul la ușă la așa ceva”, a mai spus el.