Jean de la Craiova a făcut în 3 ani 11 sporturi. Nu a ratat nimic, dar nici cariera de sportiv nu s-a prins de el

Jean de la Craiova a făcut în 3 ani 11 sporturi. Nu a ratat nimic, dar nici cariera de sportiv nu s-a prins de el
Jean de la Craiova a povestit la un podcast faptul că în copilărie a încercat toate sporturile. Deși judo l-a atras cel mai tare, nu a făcut performanță nicăieri, că nu prea avea stare.

Jean de la Craiova, sportiv și nu prea

Celebrul cântăreț a încercat foarte multe sporturi atunci când era copil. A început cu fotbalul. ”În trei ani am făcut toate sporturile. Era în promoție, la FRB. Filiatura Românească de Bumbac.

De acolo nu mă puteam duce nicăieri și eram bunicel, eram fundaș central, că de acolo, am răutatea aia. Un an și două luni am făcut judo, aveam alt fizic. Mi-a plăcut atât de mult că aveam centuri și kimono. Păi erau niște gacici mișto acolo”, a povestit Jean de la Craiova.

Gimnanstică și box

Apoi a încercat și alte sporturi. ”Doar că după m-am dus la gimnatiscă. Frumos, m-a pus la paralele și la cal. Nu am mai stat la gimnastică. M-am dus la box, pac mi-au pus cască în cap, măsunile alea dă-i, dă-i, și l-au trimis pe unul așa, părea fruios. Probabil era plictisit de toate meciurile.

M-a luat pe mine și a început să îmi dea. Mi-a dat de m-a pus lat, mi se umflase ceva la ochi și am zis: domnul antrenor eu nu mai vin. Și unde crezi că m-am dus: la atletism. Că le vedeam pe fetele alea, se încălzeau și erau frumoase. Dar erau prea frumoase, așa că am plecat și de acolo”, a explicat interpretul.

S-a născut în RFG- Rahova, Ferentari Ghencea

Așa că artistul a trecut mai departe la scrimă și la înot. ”Unde crezi că mă duc? La scrimă, m-am dus. Poate învăț și eu ceva. Că m-am născut în RFG – Rahova, Ferentari Ghencea. Și am plecat și de acolo, m-am dus la haltere.

M-am dus la haltere, ziceai că sunt stilou. Și când m-au pus să ridic, mi am dat seama că mi strică fizicul. M-am dus și la înot. Dar trebuia să îți ții respirația și nu m-am mai dus”, și așa a încheiat cântprețul și epoca legat de sporturi.

