Rădăcinile ascunse ale lui Jean de la Craiova. Cine este el, de fapt

Rădăcinile ascunse ale lui Jean de la Craiova. Cine este el, de fapt
Jean de la Craiova a dezvăluit la un podcast faptul că el nu este român la origini. El provine dintr-o familie de evrei, pe linie maternă, ceea ce e mai important dacă ar fi provenit pe linie paternă.

Jean de la Craiova, dă cărțile pe față

Originile artistului au legătură cu evrei. Mai exact, acesta a explicat că este vorba despre bunicii materni care sunt de naționalitate israeliană. Drept urmare mama lui, era evreică în adevăratul sens al cuvântului.

 

Jean de la Craiova

Jean de la Craiova. Sursa foto: Arhiva EVZ

”Eu mă trag din evrei, pentru că bunii mei sunt evrei. Mama mea este evreică pentru că dacă ești evreu din tată nu ești considerat evreu. Dacă ești din mamă adică mama să fie evreică ești considerat evreu”, a spus cântărețul.

Vizitează des Israelul

Un alt aspect pe care puțină lume îl știe este acela că solistul merge destul de des peste hotare. Ba chiar are familie la care să meargă și care îl așteaptă cu drag.

”De câte ori merg în Israel am veri, verișoare, unchi, care mă așteaptă mereu. Merg cu drag pentru că mie îmi place foarte mult să vizitez țări cu multă istorie. Mie-mi place și să am pe cineva lângă mine care să-mi spună tot, să aflu tot pentru că merg într-o țară, mă plimb, nu zic nu, turism extraordinar, dar când mergi într-o țară cu istorie cum ar fi Cipru, Grecia Israel, Egipt, rămâi entuziasmat. Asculți și descoperi multe chestii care cu drag le primești și încarci memoria cu lucruri frumoase despre origini, despre oameni”, a mai spus Jean de la Craiova.

Carieră muzicală de succes

Artistul nu este doar un interpret apreciat ci și un entertainer pe măsură. Acesta este considerat sarea și piperul petrecerilor la care participă, drept urmare și cererile sunt mari. A și reușit în acest fel să ducă o viață fără griji, el și familia mea. Asta deși nu provine din vreo familie înstărită financiar.

