Loredana, colaborare cu un manelist celebru. Cu cine va urca pe scenă la Sala Palatului

Loredana nu se dă înapoi de la colaborări spectaculoase, dar care pot naște și controverse. De data aceasta pentru concertul de la Sala Palatului artista a ales un manelist celebru.

Artista a făcut anunțul pe pagina ei de tik-tok, acolo unde a postat un clip cu artistul în cauză cântând o celebră melodie. ”Hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare” va răsuna și pe scena Sălii Palatului cântată de ea alături de Sorin Copilul de Aur.

Cei doi au făcut repetiții intense sub privirile atente ale lui Dan Bursuc cel care îl impresariază pe artist. Cântăreții păreau că se distrează și că vor face un show de zile mari în noiembrie atunci când Loredana va concerta.

De altfel nu este prima dată când artista cântă astfel de melodii. Este de altfel singura care a avut o colaborare cu cei mai cunoscuți maneliști pentru aceiași melodie. Este vorba despre melodia fericire pe care a cântat-o cu Florin Salam, Jador, Vali Vijelie, Adi de la Vâlcea, Culiță Sterp, Nicu Paleru, Jean de la Craiova.

Melodia a fost un adevărat succes, ceea ce probabil a îndemnat-o pe Loredana și la alte colaborări din această sferă. Iar acum, se pare că Sorin Copil de Aur este asul ei din mânecă pentru a marca o nouă controversă la Sala Palatului.

După o perioadă destul de turbulentă din viața personală, iată că manelistul s-a reapucat de cântat. În urmă cu câteva săptămâni acesta a fost în centrul unui scandal amoros. Mai exact a ieșit la iveală faptul că și-a înșelat soția cu o altă domnișoară. Doar că în urma acestei descoperiri, Sorin a bătut în retragere.

I-a cerut iertare soției, a explicat public că în afară de o noapte nu l-a legat nimic de domnișoara și a încercat să scape basma curată. Aceasta l-ar fi iertat, dar care este cu adevărat prețul pe care artistul l-a plătit numai ei doi știu.