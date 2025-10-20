Cea mai mare sumă pe care Sorinel Copilul de Aur a luat-o la o dedicație. Cine încasează, de fapt, banii

Sorinel Copilul de Aur este unul dintre cei mai căutați artiști atunci când e vorba despre petreceri. Și după cum cere ”obiceiul”, acesta primește bani la dedicații, iar sume sunt uneori amețitoare.

La detectorul de minciuni, un podcast unde invitații acceptă să fie supuși tirului de întrebări, artistul a spus cât a câștigat. Vorbim despre o singură dedicație, pentru o singură melodie.

”Am avut perioade și perioade. Cea mai mare sumă a fost de 100 de milioane de lei, la o singură mână. Dintr-un foc”, a explicat manelistul. Doar că suma totală nu rămâne niciodată la el. Acesta este impresariat de Dan Bursuc, drept urmare îi datorează inclusiv bani din cântări.

Dan Bursuc a dezvăluit că cei care se ocupă de cântările lui Sorinel sunt nepoții lui. De altfel, aceștia sunt și cei care strâng banii din dedicații. ”Eu am doi nepoți ai mei, Nicu și Gabi, ei sunt supervizorii mei.

Ei sunt cei care supervizează tot. Și între ei este o relație de frăție. Deci toate aspectele astea erau știute. Că mai sunt soliști care mai bagă bani din buzunare. Dar el de apreciat că nu face asta. Nepoții mei sunt tur managerii lui”, a explicat Dan Bursuc.

Pe de altă parte, Sorinel spune că niciodată nu ar lua din banii de dedicații. Mai ales că apreciază foarte mult colaborarea cu nașul său. ”Nu există chestii de genul, nu au existat niciodată.

Nu sunt genul de om care să facă așa ceva. Eu și ultimul leu îl pun pe masă să îl împărțim”, a mai spus manelistul. Dan Bursuc este cel care l-a lansat pe artist în muzică, dar și cel care se ocupă de cariera lui. Cei doi au o colaborare de peste 23 de ani.