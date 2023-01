Viața grea pe care a avut-o Sorinel Copilul de Aur înainte de a deveni cunoscut pe plan muzical. Ce a făcut manelistul cu primi bani

Totul s-a schimbat după ce Sorinel Copilul de Aur, pe numele său Alecu Sorin, l-a cunoscut pe Dan Bursuc, cel care l-a inițiat în meseria de cântăreț. Acesta din urmă este în prezent un cunoscut instrumentist, compozitor, manager și producător muzical.

Cum era viața lui Sorinel Copilul de Aur înainte de muzică

Invitat într-o emisiune online, Sorinel Copilul de Aur a vorbit despre începutul carierei sale și și-a amintit chiar și ce a făcut cu primii bani câștigați din muzică. El provine dintr-o familie mare, iar părinții săi nu aveau suficienți bani pentru a-l crește pe el și pe ceilalți opt frați.

Manelistul nu a uitat niciodată de unde a plecat și și-a ajutat mereu familia cu tot ce a putut.

„Acum, când ajung acasă, îmi aduc aminte că aveam casa mică, casa bătrânească în care noi am crescut în ea, dormeam câte cinci inși în pat. Foarte greu, o casă normală, făcută din chirpici, acoperișul din carton și când am ajuns acasă și m-au văzut mama și tata, au început să plângă, m-au luat în brațe, m-au pupat și am scos banii din buzunar și i-am dat lui mama și lui tata: uite, mergeți să faceți piața, să luați de mâncare, haine pentru ceilalți frați”, a povestit manelistul.

Acesta a spus că din primii bani și-a oprit pentru el o sumă foarte mică, din care și-a cumpărat o bicicletă, pentru că își dorea de mult una.

„Țin minte că mi-am oprit doar 200 de mii, așa se spunea atunci. Mi-am oprit banii ăia ca să-mi iau o bicicletă, asta a fost cea mai mare dorință a mea, toți copiii aveau biciclete. Eu le cântam la toți de foc să-mi dea bicicleta să mă plimb, că nu aveam”, a povestit Sorinel Copilul de Aur.

Acum, cântărețul spune că îi va fi mereu recunoscător nașului său pentru tot ce a făcut pentru el și pentru că i-a schimbat total viața, Dan Bursuc fiind ca un al doilea tată pentru el, potrivit kanald.ro.