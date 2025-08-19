Social Crimă în Constanța. Femeie ucisă de partener în propria locuință







Crimă în Constanța – o femeie de 45 de ani a fost ucisă marți de partenerul ei, în vârstă de 51 de ani, în locuința lor din comuna Topraisar.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conflictul ar fi izbucnit spontan, fără ca anterior să existe plângeri sau sesizări privind violențe între cei doi. Tragedia readuce în atenție problema violenței domestice și a măsurilor de prevenție insuficiente.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 19 august, în casa celor doi concubini. Pe fondul unei discuții aprinse, bărbatul de 51 de ani și-ar fi atacat partenera cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i răni fatale.

Reprezentanții IPJ au precizat că la Postul de Poliție Topraisar nu au fost depuse sesizări anterioare legate de o stare conflictuală între cei doi și nici nu au existat solicitări pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Această lipsă de semnale anterioare ridică semne de întrebare privind dificultatea identificării cazurilor de violență domestică atunci când victimele nu cer ajutor.

La scurt timp după agresiune, vecinii au alertat autoritățile, iar polițiștii au sosit la fața locului împreună cu un echipaj medical. Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată. Bărbatul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața procurorilor pentru audieri.

Surse judiciare au declarat că suspectul nu era cunoscut cu antecedente penale și nici nu figura în evidențele poliției ca persoană violentă. În comunitatea locală, vecinii s-au arătat șocați de tragedie, descriind cuplul drept unul aparent liniștit, fără certuri publice.

În paralel, organizațiile non-guvernamentale care militează pentru combaterea violenței domestice atrag atenția că lipsa sesizărilor nu exclude existența tensiunilor și că multe victime nu solicită sprijin din cauza fricii sau a dependenței emoționale și financiare față de agresor.

Cazul de la Topraisar aduce din nou în prim-plan problematica violenței domestice din România. Statisticile arată că, anual, sute de femei cad victime agresiunilor comise de parteneri, iar o parte dintre aceste cazuri se soldează cu decese. Lipsa unor mecanisme eficiente de prevenție și dificultățile în aplicarea rapidă a ordinelor de protecție rămân probleme stringente.

Specialiștii subliniază că, deși legislația prevede posibilitatea emiterii unor ordine de restricție, acestea sunt utilizate relativ rar, iar victimele ezită să facă plângeri. În plus, în mediul rural, unde resursele instituționale sunt limitate, cazurile de violență domestică sunt adesea ascunse sub tăcere.

Pe plan social, tragedia subliniază nevoia de campanii de informare și de consolidare a încrederii victimelor în autorități. Pe termen lung, implementarea unor programe de consiliere și monitorizare ar putea preveni repetarea unor astfel de situații dramatice.