Un puști de 16 ani, la un pas de crimă. Totul a pornit de la o fată. Prietenii chemați în ajutor au fugit

La 16 ani, era la un pas să comită o crimă. Din răzbunare pe un individ care i-ar fi cerut prietenei sale să întrețină raporturi sexuale contra a 500 lei. Victima susține că dor a fluierat după fată prin sat. Adolescentul era deja în arest la domiciliu din 3 iunie 2024 la zi. Judecat pentru tentativă la omor, puștiul de 16 ani din Sâniob, Bihor, va fi internat doi ani și jumătate într-un centru de detenție. Dacă hotarârea dată la finele săptămânii de instanță rămâne definitivă. Horvath Pal va trebui să-i dea victimei sale 10.000 euro daune morale.

Tribunalul Bihor a hotarât că "aplică inculpatului Horvath Pal , în prezent în stare de arest la domiciliu, măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de doi ani si șase luni pentru comiterea infracţiuni de tentativă la omor, Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare".

La data de 02.06.2024, în jurul orelor 15.30 victima și un alt bărbat se deplasau prin sat cu un atelaj. Ambii se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Băuseră la magazinul din sat. Când au ajuns în dreptul casei de copii au constatat că erau aşteptaţi de către un grup format din aproximativ 7-8 persoane. Care se adunase la solicitarea tânărului Horvath Pal pentru a-l agresa pe bărbatul care o abordase pe fată.

Discuţiile s-au precipitat. La un moment dat, în timp ce persoana vătămată se afla încă în căruţă, băiatul de 16 ani și-a prins victima de bluză şi i-a aplicat două lovituri cu pumnul în zona feţei. După cele două lovituri a scos din buzunar un briceag cu lama de aproximativ 10 cm. L-a deschis şi l-a pus în pumnul drept. Apoi i-a aplicat persoanei vătămate trei lovituri cu briceagul.

Toate direcţionate înspre gât. I-a provocat victimei două plăgi tăiate în zona gâtului. Una lungă de circa 2,5 cm, iar cealaltă de circa 3,5 cm. la tăiat și nivelul braţului drept, pe care victima l-a ridicat, încercând să se apere. Tăieturile au pus în pericol viaţa victimei, au concluzionat medicii legişti, imediat după incidental din vara anului trecut.

Victima a spus că prima lovitură în gât nu a simţit-o. Însă după a doua i-a ţâşnit sângele. Apoi inculpatul a încercat să-l lovească încă o dată cu cuţitul în gât, însă atunci s-a ferit. Celelalte persoane au rămas la o distanţă de 2-3 metri faţă de agresor. Când cei prezenți la scenă au văzut că îi curge sânge din gât s-au speriat şi au fugit de la faţa locului. Victima a povestit, conform rejust.ro că s-a dezbrăcat de maieu şi de bluza cu care era îmbrăcat şi a presat rănile de la gât pentru a opri sângerarea.