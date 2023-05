Exclusiv. Crima din apartament. Și-a ucis iubita cu zeci de lovituri de cuțit și apoi a vrut să se arunce în Dunăre

Într-un acces de furie nestăpânită, Robert a înfipt de zeci de ori cuțitul în trupul femeii în vârstă de 28 de ani. Totul s-a petrecut în apartamentul său din sectorul 4 al Capitalei. Apoi a fugit din oraș cu gândul de a se sinucide. S-a răzgândit și aseară s-a predat polițiștilor Secției 16.

Fostul iubit, suspect principal

Așa cum EVZ a anunțat în exclusivitate, trupul femeii în vârstă de 28 de ani, căreia o să-i spunem Maria, a fost descoperit de mama ei în locuința din sectorul 4 ce aparține lui Robert, un bărbat care în urmă cu nu mult timp îi fusese iubit. Când și-a văzut fiica fără viață, zăcând într-o baltă de sânge, biata mama a cerut, prin apel la 112, ajutorul poliției.

În scurt timp, locuința a devenit locul unei crime cercetat centimetru cu centimetru de ofițerii de la ”Omoruri”, de criminaliștii de la Poliția Capitalei și de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Moartea brutală a Mariei și dispariția lui Robert l-a transformat pe bărbat în suspectul principal al omorului.

De la ceartă, la crimă

Viețile celor doi au fost legate vreme de vreo șase, șapte ani, perioadă în care Maria și Robert au format un cuplu. Obosită însă să tot reziste presiunilor cauzate de gelozia iubitului ei, femeia a întrerupt relația, decizie pe care acesta părea să o fi acceptat. Robert se mulțumea cu întâlnirile ocazionale pe care i le oferea fosta iubită, atâta vreme cât femeia – asistentă la un cabinet stomatologic – nu se lansa într-o altă relație stabilă.

Joi (n.r. 18 mai) a fost una dintre acele zile în care Maria s-a dus, după ce a ieșit de la serviciu, să-l viziteze pe fostul iubit chiar în locuința pe care ani de-a rândul au împărțit-o. Fără să realizeze, asistenta medicală a făcut un pas spre moartea brutală de care avea să aibă parte.

De la o discuție în contradictoriu, legată de faptul că Maria își găsise pe cineva, s-a ajuns rapid la ceartă și la crimă. Robert s-a înarmat cu un cuțit și, orbit de furie și de gelozie, a lovit-o de zeci de ori până ce din trupul fostei iubite a rămas o masă inertă de carne.

Mama și-a găsit fiica într-o baltă de sânge

Așa a fost descoperită de mama ei, într-o baltă de sânge. Biata femeie își sunase fiica de mai multe ori și cum telefonul apărea că este închis a căutat-o în locurile în care ar fi putut fi. La ea acasă, la serviciu, la cabinetul stomatologic, dar și la locuința fostului iubit pe unde știa că mai trece.

”Știam că după tură (n.r. cea de joi) doarme mai mult și vineri (n.r. când fata era deja moartă) nu am insistat prea mult. Când am văzut că sâmbătă nu răspunde și apoi că telefonul e închis (n.r. se descărcase) m-am îngrijorat și am căutat-o peste tot. M-am gândit să vin și la casa fostului iubit și aici am descoperit-o moartă”, avea să le povestească anchetatorilor mama fetei ucise.

”A înjunghiat-o de peste 20 de ori, pe tot corpul”

”S-au certat din gelozie pentru că bărbatul (n.r. asasinul) nu suporta ideea că fosta lui iubită să înceapă o relație cu alt bărbat. A înjunghiat-o de peste 20 de ori, pe tot corpul: în gât, torace, spate, piept, față, mâini. Bărbatul a folosit un cuțit de bucătărie pe care l-a lăsat apoi în chiuvetă, plin de sânge. Lângă chiuvetă a lăsat și hainele sale pline de sângele femeii după care a plecat. A lăsat ușa descuiată așa cum avea să o găsească mama victimei”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Asasinul a vrut să se arunce în Dunăre

În cele două zile scurse de la crimă, Robert a stat în Galați unde a ajuns cu trenul. În fața anchetatorilor avea să mărturisească că a vrut să se sinucidă, să se arunce în Dunăre, dar nu a avut curaj. Când a văzut că este asaltat cu telefoane din partea familiei fetei, dar și din partea unor numere necunoscute, probabil ale polițiștilor de la ”Omoruri” care îl dăduseră deja în urmărire și în consemn la frontieră, criminalul a realizat că abominabila faptă pe care a comis-o fusese descoperită și că el este în fruntea listei de suspecți.

Aseară, la vreo două ore de la descoperirea crimei, Robert-Alexandru Florea s-a predat polițiștilor Secției 16 după care a fost preluat de ofițerii de la ”Omoruri” și procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru a fi anchetat. La audieri a recunoscut tot. A fost reținut pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de omor.