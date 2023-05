O tânără de 28 de ani a fost omorâtă de iubitul ei în București. Femeia a fost găsită într-o baltă de sânge

Un incident șocant a avut loc în București. O tânără de 28 de ani a fost ucisă de iubitul ei, în vârstă de 32 de ani, în apartamentul în care locuia cu acesta din Sectorul 4 al Capitalei. Femeia a fost găsită în casa sa de mama ei. Crima a fost comisă în urmă cu două zile. Poliția a fost alertată de mama tinerei, care s-a speriat după ce fiica ei nu i-a mai răspuns la telefon. Mama femeii l-a sunat și pe iubitul acesteia, dar bărbatul nu a răspuns. Ulterior, a venit la apartament și a găsit-o pe fiica ei moartă.

Mama tinerei de 28 de ani a declarat că ușa locuinței era închisă, dar neasigurată cu cheia. Când a intrat în apartament a găsit-o pe fata ei căzută pe hol. În jurul tinerei se aflau mai multe urme de sânge. Aceasta ar fi stat într-o baltă de sânge timp de 24 de ore înainte să fie găsită. Oamenii legii au spus că nu au fost observate urme vizibile de violență pe corp. Medicii care au venit la fața locului nu au mai putut face nimic în cazul tinerei și au fost nevoiți să declare decesul.

Ucigașul s-a predat la poliție

Tânăra de 28 de ani a fost înjunghiată de mai multe ori. Iubitul ei nu a fost găsit de polițiști în apartament. La câteva ore distanță de la crimă, el s-a prezentat la Secția 16 de Poliție și a recunoscut că a ucis-o pe concubina sa. Motivul pentru care a recurs la acest gest încă nu este cunoscut. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cum s-au petrecut evenimentul și care a fost motivul crimei.

Numărul cazurilor de violență domestică au crescut constant în ultima perioadă. În plus, în multe cazuri, femeile abuzate au ajuns să fie ucise de partenerii lor de viață. Nu mai puțin de 1.977 de ordine de protecție provizorii, dintre care 824 au devenit ordine de protecție date de instanțe, au fost emise doar în primele două luni ale acestui an. Polițiștii au intervenit la 15.093 de cazuri de violență în primele două luni ale acestui. A fost înregistrată o creștere de 3,9% în acest an față de aceeași perioadă a anului 2022.

Gelozia bărbatului, motivul crimei

Alexandru Anghel, procuror criminalist Parchetul Capitalei, a declarat că tânăra de 28 de ani prezenta multiple plăgi înjunghiate. Iubitul tinerei ar fi folosit un cuțit. Vecinii au spus că îl cunosc pe bărbat încă de când era un copil, dar nu se așteptau să facă un asemenea gest. „Pe el îl ştiu de copil dar aşa ceva nu mi-am imaginat că se poate întâmpla. Nu te aştepţi la nimeni să facă aşa ceva, nu numai la el, să facă aşa ceva. Minte diabolică. Chiar am rămas surprinsă”, a spus o vecină. O altă persoană care locuia în acel bloc a declarat că mama tinerei a ieșit din apartament și a țipat că „mi-a omorât fata, mi-a omorât fata!”.

Apropiaţii bărbatului au spus că acesta era foarte geles. Mai mult decât atât, cei doi s-au despărțit de mai multe ori din cauza certurilor și bătăilor. Ei formau un cuplu de aproape șapte ani de zile. „S-au mai certat, s-au împăcat, au fost despărţiti şi s-au împăcat iar. Se iubeau, el o iubea mult, era înnebunit după ea. Acum câţiva ani s-a certat cu ea şi a lăsat câinele în maşină şi a murit câinele asfixiat. Şi s-a dus şi i-a pus câinele mort la uşă”, a spus unul dintre apropiații bărbatului pentru Observatornews.ro.