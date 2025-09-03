Justitie Parchetul București a pus sub acuzare un bărbat pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un bătrân







Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că, în data de 1 septembrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui bărbat de 45 de ani, acuzat de tentativă de omor asupra unui bătran și de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv sub acuzațiile de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi înjunghiat cu un cuțit un bărbat de 69 de ani, luni la prânz, pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit primelor informații din anchetă, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor bunuri nerestituite și al unor datorii mai vechi. În ciuda rănii suferite la nivelul gâtului, victima a reușit să ofere polițiștilor detalii care au condus la identificarea agresorului.

Echipajele de poliție au descoperit victima prăbușită la pământ, cu o rană deschisă la nivelul gâtului. În ciuda leziunii grave, bărbatul în vârstă a reușit să ofere detalii esențiale despre identitatea agresorului său. Bătrânul atacat a ajuns de urgență la Spitalul Universitar din Capitală, unde a beneficiat de îngrijiri de specialitate, starea sa fiind acum stabilă.

La scurt timp după atac, în apropierea locului incidentului, polițiștii au depistat un bărbat care corespundea descrierii făcute de victimă. Asupra acestuia a fost găsit un cuțit, existând probe și suspiciuni solide privind implicarea sa în agresiune.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 2 septembrie judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a aprobat solicitarea procurorilor, dispunând arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este derulată în continuare de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția Generală de Poliție a Capitalei – Serviciul Omoruri.