Cazuri misterioase de autocombustie. Cum au ars din senin trei oameni

Oamenii pot într-adevăr să ia foc fără niciun avertisment? Cauza morții în aceste cazuri misterioase a fost, la un moment dat, raportată ca fiind combustie umană spontană, dar de multe ori exista o explicație mai realistă, conform mentalfloss.com.

„La un metru distanță de pat se afla un morman de cenușă, două picioare intacte, de la picioare până la genunchi, cu ciorapii încă pe ele”, a scris Paul Rolli, membru al Societății Regale Britanice, descriind moartea misterioasă a contesei Cornelia Bandi din 1731. Circumstanțele neclare ale decesului ei l-au condus pe Rolli la un diagnostic neobișnuit: combustie umană spontană, primul caz de acest fel din literatura științifică.

De atunci, mulți cercetători au examinat fenomenul și au ajuns la concluzia că este vorba despre o pseudoștiință combustia spontană umană. Adesea, din dovezi, se poate desprinde o explicație mai banală, dar nu mai puțin tragică, a morții victimei. Iată câteva cazuri celebre.

Thomas, un bărbat de 73 de ani care locuia în sudul Țării Galilor, a avut o moarte misterioasă în 1980. Poliția și criminaliștii au dedus detaliile din rămășițele lui Thomas: stătea confortabil în fotoliul său când, dintr-o dată, a luat foc în partea superioară a corpului și a ars de viu. Focul a fost foarte intens – tot ce a mai rămas din el au fost gambele și craniul. Ciudat, picioarele sale erau complet nearse, iar ătălpile erau încă îmbrăcate în șosete și pantaloni, care erau practic neatinși de foc.

Deși existau dovezi că focul a izbucnit în șemineu, nu existau probe că s-ar fi răspândit de acolo. Una dintre teoriile morții sale era că Thomas reușise cumva să-și aprindă părul în timp ce alimenta șemineul, apoi s-a așezat în scaun fără să-și dea seama de acest lucru. Ofițerul specializat în analiza locurilor crimelor, care a verificat locul, a susținut că, dacă un bărbat ar fi fost așezat atunci când și-a dat seama că îi arde părul, cu siguranță nu ar fi rămas acolo și nu ar fi lăsat focul să ardă în continuare. În cele din urmă, însă, moartea lui Thomas a fost declarată „moarte prin ardere”, fără a se menționa combustia spontană umană.

Un grup de angajați ai unui birou din Londra așteptau autobuzul în jurul orei 5 dimineața, pe 13 septembrie 1967, atunci când au observat flăcări la fereastra superioară a unei clădiri. Au sunat imediat la poliție, care s-a deplasat de urgență la locul incidentului, o clădire abandonată. Acolo, au găsit cadavrul încă arzând al lui Robert Bailey, un om fără adăpost. Polițistul care a ajuns primul la fața locului a raportat că o flacără albastră ieșea cu putere dintr-o tăietură de 10 cm în abdomenul lui Bailey, iar dinții acestuia erau încleștați în balustrada scării lângă care se prăbușise.

Nu s-au găsit urme de aprindere externă pe corpul său, victima nu fuma. Totuși, abuza de alcool. Bea alcool contrafăcut, pentru că era ieftin. Adică un produs folosit pentru a aprinde focul în sobe și șemineuri și pentru a îndepărta petele de pe haine și tapițerie. Una dintre teorii era că tot alcoolul din corpul său a reacționat cumva și a devenit inflamabil.

Rămășițele lui Mary Reeser, din Florida, au fost găsite într-un scaun O parte din piciorul stâng îi rămăsese intact, inclusiv papucul cu care era încălțată. Craniul îi rămăsese și el intact, dar unele rapoarte spun că se micșorase din cauza căldurii până la dimensiunea unei cești de ceai. Rapoartele și probele au fost trimise la FBI.

Biroul a concluzionat că Reeser luase somnifere – lucru peentru care era cunoscută că îl făcea în mod regulat – și apoi, din neatenție, și-a aprins o țigară, după ce somniferele își făcuseră efectul.

Profesorul Krogman de la Universitatea din Pennsylvania a avut însă o altă teorie: cineva o ucisese, apoi îi incinerase rămășițele într-un crematoriu și le adusese înapoi în apartamentul ei pentru a fi găsite. Mai mult, el a sugerat că a fost folosit un fel de dispozitiv portabil de încălzire pentru a arde petele din jurul corpului lui Mary și pentru a arde mânerul ușii, ca să-l facă fierbinte.