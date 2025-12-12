Social

Un nou medicament schimbă regulile jocului în lupta cu obezitatea

Un nou medicament schimbă regulile jocului în lupta cu obezitateaMedicamente. Sursa foto: Pixabay
Un nou medicament antiobezitate dezvoltat de Eli Lilly a obținut rezultate remarcabile într-un studiu clinic avansat, marcând cea mai mare scădere în greutate observată până acum într-o cercetare de acest tip. Pe lângă efectele asupra kilogramelor, tratamentul a ameliorat considerabil și durerile de genunchi la pacienții afectați de osteoartrită, indică datele prezentate de companie.

Un nou medicament împotriva obezității

În studiul derulat pe parcursul a 68 de săptămâni, cea mai ridicată doză de retatrutide a generat o diminuare medie a greutății corporale de 23,7% în rândul tuturor participanților, inclusiv al celor care au întrerupt tratamentul înainte de final.

Obezitate

Obezitate. Sursa foto Pixabay

Pentru pacienții care au dus terapia până la capăt, reducerea medie a ajuns la 28,7%. În unele cazuri, Eli Lilly a semnalat chiar renunțări la studiu din cauza scăderii prea rapide și prea ample în greutate.

TRIUMPH-4 este primul studiu de fază avansată pentru retatrutide, medicament văzut drept viitorul produs strategic al companiei în tratamentul obezității, după succesul înregistrat cu injecția Zepbound.

Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita

Terapia acționează prin stimularea simultană a trei hormoni implicați în controlul apetitului — GLP-1, GIP și glucagon — combinație care pare să producă efecte superioare altor medicamente deja disponibile.

Alte beneficii

Pe lângă pierderea semnificativă în greutate, pacienții cu osteoartrită de genunchi au raportat o ameliorare medie a durerilor de peste 60%. Mai mult, aproximativ unul din opt participanți a declarat că, la finalul studiului, nu mai resimțea deloc dureri articulare.

Compania farmaceutică americană Eli Lilly

Compania farmaceutică americană Eli Lilly. Sursa foto: Wikipedia

Un aspect des invocat în cazul terapiilor moderne pentru obezitate este riscul reducerii masei musculare. Specialiștii consultați au remarcat însă că, în rândul pacienților cu obezitate severă, terapia a fost asociată cu o îmbunătățire vizibilă a funcției fizice, chiar dacă o parte din masa musculară s-a diminuat.

Efecte secundare notabile

La doza cea mai mare, 18% dintre participanți au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor adverse, procent similar cu cel observat în studiile pentru Zepbound și Wegovy la pacienții cu indice de masă corporală foarte ridicat. Printre cele mai frecvente simptome s-au numărat greața, diareea și vărsăturile, alături de o senzație neplăcută la nivelul nervilor, descrisă ca disestezie.

Rezultatele au depășit așteptările analiștilor, iar acțiunile Eli Lilly au urcat cu peste 3% după publicarea datelor. Compania consideră că retatrutide are potențialul de a deveni o soluție esențială pentru pacienții cu obezitate severă, mai ales pentru cei care se confruntă și cu complicații asociate.

Până la finalul anului 2026, compania intenționează să prezinte rezultatele a încă șapte studii clinice de amploare, care vor oferi o imagine completă asupra eficienței și siguranței noului medicament.

În paralel, rivalul Novo Nordisk lucrează la un tratament experimental cu mecanism asemănător, achiziționat recent de la un dezvoltator din China. Totuși, acesta se află abia într-o etapă timpurie de testare și nu este așteptat să ajungă pe piață prea curând.

5
