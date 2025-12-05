Un tratament pentru acnee ar putea preveni schizofrenia în rândul tinerilor. Ce arată un studiu recent

Un studiu amplu realizat pe zeci de mii de adolescenți sugerează că un medicament obișnuit, prescris pentru acnee și alte infecții, ar putea avea un efect protector împotriva schizofreniei. Analiza arată o reducere semnificativă a riscului la tinerii care au primit doxiciclină, comparativ cu cei tratați cu alte antibiotice.

Rezultatele cercetării arată că persoanele tratate cu acest medicament au prezentat o probabilitate cu 30–35% mai mică de a dezvolta schizofrenie, în raport cu tinerii aflați pe alte scheme de tratament antibiotic. Concluziile provin dintr-un proiect la care au contribuit cercetători de la Universitatea din Edinburgh, în colaborare cu mai multe instituții europene.

Datele analizate provin din Finlanda și includ istoricul medical a peste 56.000 de adolescenți care au beneficiat atât de servicii de psihiatrie pediatrică, cât și de tratamente cu antibiotice. În rândul acestui grup, utilizarea doxiciclinei s-a asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta schizofrenie.

Doxiciclina, un antibiotic din categoria celor cu spectru larg și prescris pe scară largă împotriva infecțiilor și a acneei, ar putea influența procese biologice implicate în apariția schizofreniei. Ipoteza cercetătorilor se leagă de modul în care medicamentul reduce inflamația la nivelul celulelor nervoase și de efectele sale asupra mecanismelor de remodelare sinaptică.

Studiile anterioare au arătat că doxiciclina poate diminua inflamația cerebrală și poate regla procesul prin care creierul elimină conexiunile neuronale inutile. O activitate exagerată a acestui mecanism a fost asociată, în literatura de specialitate, cu dezvoltarea schizofreniei.

„Până la jumătate dintre persoanele care dezvoltă schizofrenie au avut anterior contacte cu serviciile de sănătate mintală pentru copii și adolescenți. Totuși, nu avem încă intervenții care să reducă riscul apariției acestei tulburări. De aceea, rezultatele sunt atât de promițătoare”, a declarat profesorul Ian Kelleher, specialist în psihiatrie pediatrică la Universitatea din Edinburgh și autor principal al studiului.

Acesta precizează că toate concluziile provin dintr-o analiză observațională, nu dintr-un studiu experimental, motiv pentru care nu se poate discuta încă despre o relație de cauzalitate. Totuși, Kelleher consideră că descoperirile reprezintă un „semnal important” și justifică investigarea detaliată a efectelor antiinflamatorii ale doxiciclinei în psihiatria adolescenților.

Cercetarea a fost derulată în parteneriat cu Universitatea din Oulu, University College Dublin și St John of God Hospitaller Services Group. Studiul a beneficiat de finanțare din partea Health Research Board și a fost publicat în prestigioasa revistă American Journal of Psychiatry.