Ce oportunități au tinerii care urmează programele de internship. Câștigurile pot ajunge la 10.000 de lei pe lună

Programele de internship au devenit tot mai des întâlnite în ultimii ani, fiind văzute ca o etapă de legătură între finalizarea studiilor și intrarea pe piața muncii, unde tinerii au ocazia să dobândească experiență practică într-un mediu profesional și să înțeleagă cum funcționează un domeniu de activitate. Contractul de internship are la bază modelul-cadru publicat de Ministerul Muncii, iar compania în cauză este obligată să respecte o serie de reguli legate de acesta.

Deși aceste programe vin la pachet cu o serie de avantaje legate de experiență și cu un câștig important, există și mulți tineri care nu aleg această variantă, preferând să intre direct pe piața muncii imediat după absolvire.

Majoritatea optează pentru această variantă fie din dorința de a obține independență financiară mai rapid, fie pentru că își doresc un loc de muncă stabil fără o etapă intermediară de formare.

Internshipul reprezintă un program de lucru pe durată determinată, desfășurat într-o companie sau organizație, care are ca scop principal formarea practică a tinerilor și dezvoltarea competențelor profesionale într-un domeniu specific, fiind adresat în special studenților și absolvenților recenți care nu au încă experiență de muncă.

Activitatea se desfășoară pe baza unui contract legal, iar sarcinile sunt stabilite de la început și trebuie să fie relevante pentru domeniul în care internul își desfășoară activitatea, acesta fiind coordonat permanent de un îndrumător din cadrul companiei.

Durata unui program de internship este limitată la maximum șase luni, iar timpul de lucru nu poate depăși 40 de ore pe săptămână, fiind interzisă munca suplimentară în afara programului stabilit, în timp ce toate activitățile trebuie să fie clar definite și corelate cu obiectivele de formare profesională.

Pe lângă experiența acumulată, internshipul este și o activitate remunerată, iar perioada lucrată este recunoscută ca vechime în muncă, ceea ce îl transformă într-o etapă importantă pentru cei care își construiesc cariera la început de drum.

Nivelul de plată pentru un internship pornește de la minimul prevăzut de lege, însă poate varia semnificativ în funcție de domeniu, companie și nivelul de pregătire al candidatului, iar în sectoarele competitive, precum IT, finanțe sau marketing, remunerațiile pot ajunge în unele cazuri chiar până la 10.000 de lei pe lună, în special pentru pozițiile mai complexe sau programele de tip avansat.

De exemplu, o firmă de administrare a fondurilor de investiții din România caută un candidat interesat de un astfel de program. Conform anunțului publicat pe eJobs, acesta poate câștiga între 7.500 și 10.000 de lei pe lună.

„Rolul este potrivit atât pentru absolvenți de economie, business sau finanțe, cât și pentru absolvenți de matematică sau statistică, care doresc să învețe principiile finanțelor corporative și ale managementului modern al riscului”, se arată în anunț.

Cele mai multe programe de internship sunt disponibile în domenii precum IT, marketing digital, finanțe, resurse umane, inginerie, comunicare și sectorul ONG, unde companiile folosesc aceste programe nu doar pentru formarea tinerilor, ci și ca o modalitate de recrutare directă pentru posturi permanente.

Astfel, internshipul reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii care își doresc să acumuleze experiență practică și să înțeleagă mai bine cerințele unui loc de muncă.