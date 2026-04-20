Harta celor mai mari salarii din România. Sectoarele care domină topul în 2026

Câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.557 lei în luna februarie 2026, în creștere cu 39 de lei față de luna ianuarie, în timp ce salariul mediu brut a urcat la 9.272 lei, cu 52 de lei mai mult, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari venituri continuă să fie înregistrate în sectorul IT, unde activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației oferă un salariu mediu net de 12.952 lei, urmate de industria tutunului, unde câștigul mediu ajunge la 11.920 lei.

La polul opus, cele mai mici salarii se regăsesc în pescuit și acvacultură, cu o medie de 2.884 lei, precum și în alte activități de servicii, unde nivelul este de 2.887 lei.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,8%, evoluție care reflectă atât majorările salariale, cât și impactul inflației asupra puterii de cumpărare.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, potrivit raportului INS.

Creșterile salariale din februarie au fost generate, în principal, de acordarea unor prime ocazionale, precum bonusuri trimestriale sau anuale, recompense pentru performanță ori al 13-lea salariu, la care s-au adăugat diverse beneficii în natură și sume provenite din profitul companiilor.

Pe de altă parte, scăderile înregistrate în anumite domenii sunt explicate prin faptul că aceste bonusuri au fost acordate în lunile anterioare, dar și prin rezultate economice mai slabe sau încasări reduse în funcție de contracte și proiecte.

„Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)”, precizează INS.

Cele mai consistente scăderi ale câștigului salarial mediu net, cuprinse între 7% și 10,5%, au fost înregistrate în extracția minereurilor metalifere, în sectorul jocurilor de noroc și pariurilor, precum și în producția și furnizarea de energie.

În același timp, reduceri între 2,5% și 5% au fost consemnate în domenii precum restaurantele, tranzacțiile imobiliare, transporturile aeriene sau activitățile de reciclare.