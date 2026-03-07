Sondaj: 40% dintre români iau în calcul o carieră în IT

40% dintre români iau în calcul o carieră în IT. Un nou sondaj realizat de NewTech Academy în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), desfășurat pe platforma europeană pentru educația adulților EPALE, arată că românii consideră competențele în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) ca fiind esențiale pentru succesul profesional.

Studiul relevă că peste 90% dintre participanți cred că învățarea și aplicarea AI sunt necesare pentru a rămâne relevanți pe piața muncii.

Rezultatele sondajului indică și o tendință puternică de reconversie profesională către IT: 40% dintre respondenți iau în considerare o schimbare de carieră în sectorul digital în viitorul apropiat. Tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt cei mai interesați, dar interesul se extinde și la profesioniști din marketing, publicitate, e-commerce, retail, educație, finanțe sau IT & Software Development.

Atunci când au fost întrebați despre direcțiile preferate în IT, respondenții au indicat roluri care combină tehnologia cu creativitatea, cum ar fi Digital Marketing și Graphic Design. Alte domenii de interes includ securitatea cibernetică și analiza de date.

Dincolo de motivația profesională, sondajul arată că factorul financiar este relevant: 24% dintre respondenți caută salarii mai mari, iar 20% sunt atrași de beneficiile suplimentare din sectorul IT.

NewTech Academy oferă programe de recalificare și perfecționare în colaborare cu Wawiwa Tech, lider internațional în educație tehnologică. Academia oferă cursuri în Cybersecurity, Data Analysis, Digital Marketing și Graphic Design, cu integrarea AI în toate programele. Absolvenții pleacă cu un portofoliu practic, pregătiți pentru angajarea în domeniu.

Andra Ioana Sefu, absolventă a cursului de Graphic Design, a spus: „Am câștigat mai multă încredere în creativitatea mea și acum experimentez liber în proiecte proprii.” Daniel Pădurean, absolvent Fullstack Development, adaugă: „Am început de la zero și, după 7 luni de curs, am reușit să mă angajez în domeniul front-end.”

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 770 de respondenți din România și urmărește dezvoltarea competențelor pentru „meseriile viitorului”, aliniate la Cadrul Național și European al Calificărilor.