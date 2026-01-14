Joburile care vor domina piața muncii în 2026. Recrutor: IT-ul nu mai e vedeta absolută

În 2026, piața muncii va fi plină de provocări, iar cei aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să țină cont de noile tendințe. Candidații își doresc joburi bine plătite, stabilitate și șanse reale de dezvoltare profesională, în timp ce angajatorii vor rămâne la fel de prudenți ca în ultimele luni, analizând fiecare recrutare cu atenție și punând accent pe eficiență, rezultate imediate și capacitatea de adaptare. În aceste condiții, cei care investesc constant în competențele lor au cele mai mari șanse să obțină jobul dorit, a declarat Corina Diaconu, managing director la ABC Human Capital, exclusiv pentru EVZ.

„Piața muncii în 2026 se prefigurează a fi una a echilibrului fragil: între așteptările candidaților și prudența angajatorilor, între dorința de creștere și realitățile economice. Candidații care investesc constant în competențele lor, rămân flexibili și-își înțeleg bine valoarea au cele mai mari șanse să iasă în avantaj”, ne-a spus Corina Diaconu.

Potrivit specialistului în recrutare, piața muncii nu mai poate fi considerată neapărat una „a candidaților” în 2026, așa cum era percepută în anii anteriori. De asemenea, Corina Diaconu subliniază susține angajatorii analizează cu atenție toate detaliile legate de experiența candidaților.

„În 2026, piața muncii nu mai este neapărat una „a candidaților”, așa cum a fost percepută în anii anteriori. Oferta de locuri de muncă există, dar nu în ritmul accelerat de altădată, iar angajatorii sunt mai atenți la fiecare angajare. Joburile bine plătite, stabile și cu beneficii atractive vor fi mai intens disputate”, a adăugat aceasta.

Reprezentanta companiei de recrutare a declarat că, în prezent, candidații sunt mai numeroși, mai bine informați și, în multe cazuri, mai flexibili. În același timp, companiile caută angajați capabili să livreze rezultate rapid, fără perioade lungi de acomodare.

„Candidații sunt mai numeroși, mai bine informați și, în multe cazuri, mai flexibili. În același timp, companiile caută angajați care să poată livra rezultate rapid, fără perioade lungi de acomodare. Munca hibridă rămâne prezentă, dar nu mai este un beneficiu garantat, ci unul negociabil. Se observă reveniri la birou în multe companii, mai ales în rolurile care presupun colaborare intensă sau management”, a explicat reprezentanta companiei de recrutare ABC Human Capital.

Corina Diaconu mai spune că IT-ul rămâne un domeniu important, dar nu mai reprezintă „vedeta absolută” a pieței muncii. Cererea pentru specialiști bine pregătiți – în special în securitate cibernetică, inteligență artificială, analiză de date și automatizare – continuă, însă rolurile entry-level sunt mult mai greu de accesat decât în trecut.

„IT-ul rămâne un domeniu important, dar nu mai este „vedeta absolută” a pieței muncii. Cererea continuă pentru specialiști bine pregătiți – în special în securitate cibernetică, inteligența artificială, analiză de date și automatizare – însă rolurile entry-level sunt mult mai greu de accesat decât în trecut. În paralel, cresc alte domenii: ingineria și producția, pe fondul investițiilor în infrastructură și industrie, energia și sustenabilitatea, cu accent pe specialiști în eficiență energeticăși mediu, sănătatea și serviciile sociale, unde lipsa de personal devine cronică, vânzările, marketingul și customer support-ul specializat”, mai spune Corina Diaconu

Studiile și specializările rămân factori importanți în evaluarea candidaților, mai ales pentru pozițiile entry-level, unde lipsa experienței practice poate fi compensată de un parcurs academic solid. În domenii reglementate, precum medicina, ingineria sau educația, deținerea unei diplome nu este doar un detaliu formal, ci un criteriu esențial pentru a putea accesa anumite funcții și responsabilități.

O pregătire academică riguroasă le oferă candidaților cunoștințele fundamentale necesare și conferă credibilitate în fața angajatorilor, constituind, în multe cazuri, primul pas esențial în construirea unei cariere solide. Totuși, pe măsură ce piața muncii devine mai competitivă și mai dinamică, studiile trebuie să fie completate de experiență, competențe demonstrabile și abilitatea de adaptare rapidă la cerințele reale ale locului de muncă.

„Aș spune că ambele pentru că un parcurs academic solid cântarește mult mai ales în joburile de entry level, unde poate face diferența. Chiar și acolo unde angajatorii caută joburi de specialiști, țin cont de studiile absolvite și de specializările urmate. În domenii reglementate – precum medicina, ingineria sau educația – diplomele rămân esențiale, dar în 2026, ne așteptăm ca angajatorii să se uite și la experiența practică, competențele demonstrabile și capacitatea de adaptare. Un CV bogat în proiecte reale, rezultate măsurabile și abilități clare cântărește mult, și, pentru anumite companii, chiar maimult decât o diplomă fără experiență relevantă. Interviurile sunt mai aplicate, cu teste practice, studii de caz și probe concrete”, adaugă Corina Diaconu.

Contextul economic face ca prudența să fie, în continuare, cuvântul de ordine, explică reprezentanta companiei de recrutare ABC Human Capital. De asemenea, angajatorii sunt în prezent mai rezervați în a oferi creșteri salariale spectaculoase, mai ales la momentul angajării.

„Angajatorii sunt mai rezervați în a oferi creșteri salariale spectaculoase, mai ales la angajare. Salariile cresc, dar moderat și, de cele mai multe ori, sunt legate strict de performanță. Companiile preferă să ofere pachete flexibile – bonusuri, beneficii, programe de dezvoltare– în locul unor majorări fixe consistente. Excepțiile există pentru specialiștii greu de găsit sau pentru rolurile critice, unde competiția între angajatori încă împinge salariile în sus. Pentru restul pieței, însă, stabilitatea și siguranța jobului au devenit la fel de importante ca nivelul salarial”, a încheiat Corina Diaconu, managing director la ABC Human Capital.