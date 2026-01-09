Angajați fără facultate, dar cu salarii de director. Domeniile în care experiența contează mai mult decât studiile

Pe o piață a muncii aflată într-o continuă transformare, diploma universitară nu mai reprezintă singurul criteriu care deschide accesul către un venit ridicat, iar tot mai mulți angajatori pun accent pe experiență, abilități reale și capacitatea de adaptare la cerințele actuale. Meseria de bucătar este una dintre cele mai bine plătite opțiuni pentru cei fără studii superioare, în condițiile în care restaurantele și hotelurile se confruntă cu un deficit constant de personal calificat, iar experiența acumulată în timp ajunge să fie mult mai importantă decât o diplomă.

Cei care reușesc să se specializeze și să lucreze în locații de top sau în industria turismului au toate șansele să se angajeze pe un salariu considerabil mai mare decât media pieței, în condițiile în care experiența acumulată, reputația profesională și capacitatea de a livra constant servicii de calitate sunt criterii esențiale pentru angajatori, mai ales în restaurantele de lux, hotelurile de patru și cinci stele sau în destinațiile turistice foarte căutate, unde cererea este ridicată, iar competiția pentru personal bine pregătit este uriașă.

Deși programul este solicitant și presupune ore lungi petrecute în bucătărie, presiune și responsabilitate, salariile pot depăși cu mult media națională, mai ales în marile orașe sau în sezonul estival, când cererea de personal crește semnificativ.

Conform anunțurilor publicate pe Ejobs, Bestjobs și OLX, un bucătar șef câștigă între 6.000 și 8.500 de lei. De asemenea, salariul unui ajutor de bucătar variază între 4.000 și 4.500 de lei.

O altă meserie atractivă este cea de însoțitor de bord, unde angajatorii nu cer neapărat o diplomă universitară, ci caută oameni cu bune abilități de comunicare, cunoștințe de limbi străine și o atitudine orientată spre siguranța și confortul pasagerilor.

Pe lângă salariul de bază, însoțitorii de bord beneficiază de diurne consistente, bonusuri periodice și o serie de avantaje suplimentare care fac pachetul salarial foarte atractiv, iar oportunitatea de a călători frecvent, de a lucra în diferite țări și de a interacționa cu oameni din culturi diverse transformă această profesie într-o experiență profesională unică.

În cazul companiilor care oferă bilete low-cost, salariul de bază al unui însoțitor de bord pornește de la 1.200 de euro și poate crește considerabil în funcție de experiență. Cei care aleg companiile mari pornesc de la un salariu de 2.700 - 3.000 de euro.

Domeniul asigurărilor oferă oportunități foarte bune pentru cei care nu dețin o diplomă universitară, dar au abilități solide de negociere, persuasiune și comunicare, întrucât veniturile în acest sector se bazează în mare parte pe comisioane, iar câștigurile depind direct de performanță, implicare și capacitatea de a construi relații de încredere cu clienții.

Cei care reușesc să își formeze un portofoliu stabil și diversificat de clienți pot obține venituri lunare foarte consistente, adesea mult peste media pieței, fără un plafon fix de câștig. Totuși, această meserie presupune multă disciplină, perseverență și răbdare, precum și capacitatea de a face față refuzurilor frecvente și de a se adapta mereu la cerințele pieței și la nevoile clienților.