Program de 170 de milioane de euro pentru angajarea tinerilor români

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat un nou program destinat integrării tinerilor pe piața muncii, în valoare de 170 de milioane de euro, și a oferit clarificări privind mai multe teme sensibile, inclusiv pensionarea anticipată și recalcularea pensiilor.

Ministrul a explicat că proiectul, care urmează să fie pus în dezbatere publică, vizează tinerii de până în 30 de ani care își caută primul loc de muncă.

„Avem acum la minister un proiect care va fi deschis public, 170 milioane euro, angajare tinerii care cauta primul loc de munca, sa fie tineri pana in 30 ani. Pentru 28 mii tineri vom avea bani pentru subventionare loc munca. 2.250 de lei vor fi dați angajatorului pe luna timp de 12 luni. Pentru tanar, pentru lucrator, un sprijin de 1000 lei in primele 12 luni si apoi 1250 de lei in urmatoarele 12 luni. Toate aceste beneficii cu conditia ca inca 18 luni intre angajator si tanar sa continua un contract de munca. Cel mai important proiect din acest an va fi modul prin care daca il extindem vom putea echilibra fondul de pensii”, a declarat ministrul la România TV.

Schema propusă urmărește atât stimularea angajatorilor, cât și susținerea financiară a tinerilor în primele etape ale integrării profesionale.

Un element central al programului îl reprezintă obligația ca relația de muncă să fie menținută pe termen mai lung. Potrivit ministrului, beneficiile sunt condiționate de continuarea contractului încă 18 luni după perioada inițială de sprijin.

Această prevedere are rolul de a evita situațiile în care angajările sunt temporare și de a asigura stabilitatea locurilor de muncă create prin acest program.

Florin Manole a subliniat că unul dintre obiectivele majore ale programului este creșterea numărului de contribuabili la sistemul de pensii.

Prin integrarea tinerilor pe piața muncii, autoritățile urmăresc consolidarea bazei de contribuții și reducerea presiunii asupra bugetului de pensii.

Ministrul a abordat și subiectul pensionării anticipate, respingând ideea că ar exista un proiect de modificare a legislației în acest sens.

„Nu avem un act normativ, o alta categorie deranjată inutil au fost militarii. S-a spus ca e nevoie de o noua modificare la legislatie. Nu exista niciun proiect in acest sens si ma opun ideii. Legislatia e deja stabila din 2023, nu e exces acolo. Nu e nimic de modificat. Au trecut 2-3 luni si s-a dovedit ca a fost o zarva inutila. Din pacate, o importanta categorie mai ales in aceasta perioada poate sa stea linistita. Imi pare rau ca a trebuit sa treaca prin asta, dar cine a avut idei proaste s-au linistit”, a declarat acesta.

Florin Manole a confirmat că procesul de recalculare a pensiilor, cunoscut drept „mica recalculare”, înregistrează întârzieri, însă a subliniat că există progrese.

„Da, este întârziată, Articolul 155, dar de unde avea peste 65 mii dosare restante, la final februarie, sunt aproape de 35 mii dosare. Cea mai buna luna pentru acest proces. Avem deficit de lucratori, de asta nu avem de unde reduce 10% din oameni”, a spus ministrul.

Reducerea numărului de dosare restante este prezentată ca un semn pozitiv, însă întârzierile indică în continuare dificultăți administrative.

Ministrul a evidențiat că una dintre principalele probleme este lipsa de personal, care limitează capacitatea instituțiilor de a gestiona volumul de muncă.

Această situație face dificilă accelerarea proceselor și reduce posibilitatea de a implementa măsuri de reducere a personalului în sectorul public.