Plata pensiilor din aprilie, schimbată din cauza Sărbătorilor Pascale. Ministerul Muncii, noi detalii despre ajutoarele pentru pensionari

Ministerul Muncii a anunțat, joi, că plata pensiilor va fi devansată în luna aprilie, deoarece perioada coincide cu Sărbătorile Pascale.

Potrivit Casei de Pensii, autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea fondurilor destinate plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor acordate prin casele teritoriale, precum și pentru tipărirea și trimiterea taloanelor către oficiile poștale, astfel încât acestea să fie distribuite beneficiarilor.

De asemenea, CNPP a transmis informări către C.N. Poșta Română S.A. și către instituțiile bancare cu care are convenții pentru plata pensiilor.

În aceste condiții, pensiile plătite prin poștă vor ajunge la beneficiari cel târziu pe data de 9 aprilie 2026, iar pentru pensionarii care au ales plata în cont bancar, sumele vor fi virate pe data de 8 aprilie 2026.

În privința ajutoarelor sociale one-off, CNPP a transmis că acestea sunt prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, însă, având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, instituția estimează că nu vor fi plătite în luna aprilie.

„În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, a anunțat Ministerul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Ajutoarele one-off ar urma să fie acordate în două tranșe, pentru aproximativ 2,8 milioane de beneficiari. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, la începutul lunii martie, că sprijinul va presupune o cheltuială bugetară de peste două miliarde de lei.

„Este vorba despre o cheltuială bugetară pentru 2,8 milioane de pensionari de 2,3 miliarde lei. E o cheltuială comparabilă cu cea de anul trecut. Atunci am avut un one-off la valoare de aproape 2 miliarde lei”, explica acesta.

Potrivit ministrului, românii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.