Unde sunt anunțate greve în transporturi pe teritoriul Europei, în perioada sărbătorilor pascale

Unde sunt anunțate greve în transporturi pe teritoriul Europei, în perioada sărbătorilor pascale
În pragul vacanței de Paște, mai multe companii aeriene și operatori de transport din Europa se confruntă cu acțiuni de protest care riscă să afecteze semnificativ circulația pasagerilor. Grevele anunțate în această perioadă aglomerată vin pe fondul nemulțumirilor legate de salarii, condiții de muncă și negocieri contractuale blocate, informează timeout.com.

Avertisment pentru turiști: greve în transportul european în perioada Paștelui

Așadar, industria aviatică europeană traversează o perioadă extrem de dificilă. Lipsa de personal, condițiile de muncă dificile și programul prelungit îi afectează pe mulți angajați din companiile aeriene și aeroporturi, iar presiunea financiară generată de criza costului vieții face situația și mai complicată. Mulți lucrători depun eforturi uriașe pentru salarii care nu reflectă volumul și dificultatea muncii lor.

În acest context, nu este surprinzător că tot mai mulți angajați din sectorul aerian aleg să intre în grevă. În ultimele două decenii, țări precum Italia, Belgia, Grecia sau Franța au înregistrat mii de zboruri întârziate sau anulate din cauza acțiunilor sindicale.

Pentru că aceste greve pot afecta semnificativ planurile de vacanță, este important să fii informat. Mai jos găsiți un ghid detaliat al grevelor care vor avea loc în Europa: cine sunt participanții, unde și când se desfășoară acestea și ce impact ar putea avea asupra călătoriilor tale de Paște.

Attila Cseke: UDMR își menține poziția în coaliție și nu va ieși de la guvernare
Imaginea de colecție pe care Mirabela Grădinaru o are de la Casa Albă
Málaga. Sursa foto: Pixabay

Greve anunțate în aeroporturile spaniole în perioada Paștelui

Milioane de pasageri care intenționează să călătorească în Spania în Săptămâna Mare se vor confrunta cu posibile perturbări din cauza unor greve planificate de sindicatele UGT, CCOO și USO. Aceste organizații reprezintă angajații responsabili cu manipularea bagajelor, întoarcerea aeronavelor, îmbarcarea și alte servicii esențiale la sol.

Conflictul se concentrează pe condițiile de muncă, salarii și negocieri pentru acorduri sectoriale, iar aeroporturile vizate includ Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Tenerife Sur și Norte, Lanzarote, Fuerteventura, Valencia, Ibiza și Bilbao.

Ibiza. Sursa foto: Pixabay

Conform legislației spaniole, este garantat un serviciu minim, însă perturbările vor apărea în anumite intervale. Compania Groundforce, care are contracte în 12 aeroporturi, a anunțat o grevă pe termen nelimitat începând cu 27 martie, cu întreruperi programate între orele 5-7 dimineața, 11-17 și 22-00 în zilele de luni, miercuri și vineri.

Alți angajați din sectorul manipulării bagajelor vor organiza greve de 24 de ore în perioadele 28-29 martie și 2-6 aprilie. Potrivit euronews, protestele ar putea continua ocazional până la finalul anului dacă nu se ajunge la un acord între părți.

Autoritățile sfătuiesc pasagerii să verifice constant starea zborurilor și să ia în calcul timpi mai mari pentru check-in, îmbarcare și debarcare, precum și posibile întârzieri la predarea și ridicarea bagajelor.

Palma de Mallorca. Sursa foto: Pixabay

Ce trebuie să știți dacă compania aeriană intră în grevă

Grevele din aviație pot provoca întârzieri sau anulări ale zborurilor, iar în astfel de situații companiile aeriene au, de regulă, obligația de a oferi asistență și eventuale despăgubiri.

Totuși, aceste drepturi depind de politica fiecărei companii: unele nu acoperă grevele care scapă de controlul lor, precum cele de pe aeroporturi sau ale personalului de handling. În plus, suma și condițiile despăgubirii sunt influențate și de acoperirea asigurării de călătorie, informații pe care pasagerii le pot verifica online, atât pe site-ul companiei aeriene, cât și pe cel al asigurătorului.

Dacă alegeți să rezervați un zbor știind că o grevă a fost deja anunțată de sindicat, șansele de a primi despăgubiri sunt extrem de reduse. Este recomandat să verificați nu doar datele comunicate de compania aeriană, ci și informațiile privind aeroporturile de plecare și sosire.

Totuși, este important de reținut că amenințările de grevă nu se materializează întotdeauna: acestea sunt adesea instrumente de negociere între sindicate și angajatori, iar un acord poate fi atins înainte ca greva să înceapă efectiv.

Indiferent de situație, dacă călătoria implică companii aeriene, destinații sau date vizate de greve, pasagerii ar trebui să monitorizeze constant starea zborului și să se pregătească pentru posibile perturbări.

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

