Schimbare majoră și enervantă în transportul aerian. Un obiect banal, interzis în avion

Companiile aeriene precum Ryanair, easyJet și TUI au introdus reguli stricte pentru un obiect aparent banal din bagajul de vacanță: bateria externă (power bank). Deși este folosită zilnic de milioane de pasageri, acest dispozitiv poate crea probleme serioase dacă nu este transportat corect în avion, potrivit Reuters.

Potrivit regulilor actuale, bateriile externe nu mai pot fi puse în bagajul de cală. Ele trebuie transportate exclusiv în bagajul de mână, iar în unele cazuri utilizarea lor la bord poate fi restricționată, mai ales în momentele critice ale zborului, cum sunt decolarea și aterizarea.

Măsura a fost introdusă din motive de siguranță, după ce specialiștii au avertizat asupra riscurilor asociate bateriilor pe bază de litiu. Acestea pot suferi un fenomen cunoscut drept „thermal runaway”, adică o supraîncălzire rapidă și necontrolată, care poate duce la incendii sau chiar explozii.

Problema este mai serioasă în cala avionului, unde intervenția echipajului este mult mai dificilă. Din acest motiv, companiile aeriene permit transportul acestor dispozitive doar în cabină, unde riscurile pot fi gestionate mai rapid de personalul de bord.

Regulile impuse de companiile aeriene sunt, în mare parte, similare. În general, bateriile externe trebuie să aibă o capacitate de până la 100Wh și să fie protejate împotriva scurtcircuitelor. Acest lucru se face prin ambalarea lor corespunzătoare sau prin izolarea contactelor.

În plus, unele companii cer ca dispozitivele să fie păstrate în locuri accesibile în timpul zborului, nu în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor. În anumite situații, utilizarea lor pentru încărcarea altor aparate poate fi interzisă pe durata zborului.

Chiar dacă regulile sunt clar comunicate, mulți pasageri continuă să facă aceeași greșeală: introduc bateria externă în bagajul de cală. În astfel de cazuri, bagajele pot fi reținute la controlul de securitate sau deschise pentru verificări suplimentare, ceea ce poate duce la întârzieri sau probleme la îmbarcare.

Personalul aeroportuar poate solicita scoaterea dispozitivului înainte de îmbarcare, ceea ce complică procesul pentru pasageri și poate afecta programul zborului.

Pentru a evita astfel de situații, pasagerii sunt sfătuiți să verifice regulile fiecărei companii aeriene înainte de călătorie și să transporte bateria externă doar în bagajul de mână. De asemenea, este recomandat ca dispozitivul să fie depozitat în siguranță și utilizat doar atunci când regulile permit acest lucru.

Deși pare un obiect obișnuit, bateria externă a devenit unul dintre cele mai atent reglementate dispozitive din transportul aerian, iar o simplă greșeală poate complica serios începutul unei călătorii.