Pasageri răniți într-o cursă Ryanair. Pilotul a fost nevoit să revină de urgență la Birmingham

Un avion Ryanair care zbura din Birmingham spre Tenerife a fost nevoit să revină de urgență pe aeroportul de plecare, după un episod sever de turbulență soldat cu pasageri răniți.

Un zbor Ryanair cu destinația Tenerife a fost întors din drum duminică, după ce echipajul a declarat o situație de urgență în timpul traversării spațiului aerian al Franței. Aeronava, un Boeing 737 MAX, decolase de pe aeroportul din Birmingham în jurul orei locale 14:50.

După urcarea la o altitudine de aproximativ 35.000 de picioare, echipajul a emis codul de urgență „squawk 7700”, semnal standard folosit în aviație pentru situații critice. Incidentul s-a produs deasupra regiunii Bretania, potrivit informațiilor furnizate de surse din domeniul aviației și citate de Express.co.uk.

Declarația de urgență a determinat schimbarea imediată a planului de zbor.

Potrivit relatărilor unor pasageri transmise publicației The Aviation Herald, aeronava a întâmpinat turbulențe severe în timpul zborului. Acestea ar fi dus la rănirea mai multor persoane aflate la bord.

Mărturiile indică faptul că incidentul s-a produs în timp ce echipajul de cabină desfășura serviciul de distribuire a alimentelor și băuturilor. În acel moment, avionul ar fi suferit o coborâre bruscă, estimată la aproximativ 10.000 de picioare.

Sursele nu precizează numărul exact al pasagerilor răniți sau gravitatea leziunilor, însă situația a fost considerată suficient de serioasă pentru a impune revenirea imediată la aeroportul de plecare.

După declararea urgenței, piloții au decis să întoarcă aeronava către Birmingham Airport. Zborul nu și-a mai continuat traseul către Insulele Canare, iar prioritatea a fost siguranța pasagerilor și a echipajului.

Avionul a aterizat în siguranță, iar autoritățile aeroportuare au fost alertate pentru a gestiona situația de la sol. Nu au fost comunicate oficial informații privind intervenția echipajelor medicale sau eventualele evaluări medicale ale pasagerilor după aterizare.

Ryanair nu a oferit, până în acest moment, un comunicat detaliat referitor la incident.

Episoadele de turbulență severă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentărilor la bordul aeronavelor comerciale, chiar și în lipsa unor defecțiuni tehnice. Astfel de fenomene pot apărea brusc și sunt dificil de anticipat, chiar și cu ajutorul tehnologiilor moderne de monitorizare meteo.

Specialiștii în aviație recomandă ca pasagerii să poarte centura de siguranță ori de câte ori se află pe scaun, tocmai pentru a reduce riscul de accidentare în cazul unor mișcări neașteptate ale aeronavei.