Se schimbă planurile pentru pensionari. Ce bani sunt garantați înainte de Paște

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile pentru luna viitoare vor ajunge la pensionari înainte de Paște, însă a menționat că ajutoarele „one-off” ar putea ajunge mai târziu, după ce AUR a contestat proiectul de buget pe 2026 la Curtea Constituțională. „Fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.

Ajutoarele ar urma să fie acordate în cursul lunii aprilie

Ministrul a fost întrebat, în contextul contestației depuse de AUR la CCR asupra bugetului pe 2026, dacă ajutoarele „one-off” pentru pensionari vor ajunge la aceștia înainte sau după Paște.

„O să avem o discuţie şi astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înțeleg această obstrucţie care are ca repercusiune şi faptul că se poate întârzia cu banii ăia”, a spus Florin Manole, la Palatul Parlamentului.

Pensiile din aprilie ar urma să ajungă înainte de Paște

De asemenea, ministrul a fost întrebat dacă pensiile pe luna aprilie vor ajunge la beneficiari înainte de Paște sau dacă există riscul să întârzie.

Florin Manole

Florin Manole. Sursa foto: Facebook/Petre Florin Manole

„Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte”, a explicat Manole.

Legile bugetului pe 2026, contestate de AUR la CCR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a contestat la Curtea Constituțională (CCR) legile bugetului pe anul 2026 și a cerut oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate” și „sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”.

Partidul acuză încălcări grave ale Constituției și susține că bugetul a fost adoptat printr-o procedură abuzivă, „care a favorizat interesele Guvernului Bolojan și a afectat direct românii”.

În acest sens, partidul condus de George Simion a depus două sesizări de neconstituționalitate, care vizează atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

