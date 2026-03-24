Tensiuni în ședința PNL. Bolojan, somat să se delimiteze de AUR, refuză

Explozie pe scena politică din România, unde o ședință extrem de tensionată la Vila Lac a scos la iveală fracturi majore în interiorul Partidului Național Liberal. Premierul Ilie Bolojan se află în centrul unui scandal uriaș, după ce a evitat cu obstinație să se delimiteze clar de partidul AUR în fața propriilor colegi, anunță știripesurse.ro.

Surse din culisele ședinței Biroului Politic Național al PNL, desfășurată luni seară, dezvăluie că liderul liberal a blocat un vot decisiv privind excluderea unei alianțe cu suveraniștii, ignorând presiunile uriașe venite din tabăra contestatarilor interni.

Această mutare politică șocantă alimentează tot mai mult speculațiile apărute în spațiul public despre un pact secret încheiat în culise pentru susținerea din umbră a guvernului minoritar.

Scânteia revoltei a fost aprinsă de Alina Gorghiu, care a lansat un atac frontal la adresa premierului, cerând o demarcație oficială și irevocabilă de formațiunea radicală. În fața liderilor PNL, Gorghiu a avertizat că partidul riscă să devină nefrecventabil pe scena politică dacă nu taie din fașă zvonurile privind un troc parlamentar cu extremiștii. Mai mult, aceasta l-a tras la răspundere direct pe Ilie Bolojan pentru haosul din coaliția de guvernare.

Pe un ton tăios, Gorghiu i-a reamintit că el a dorit cu insistență fotoliul de premier și, pe cale de consecință, trebuie să își asume responsabilitatea pentru ritmul guvernării și pentru deblocarea crizelor, avertizând totodată că PNL nu trebuie să pice în capcana de a genera asumat o criză politică profundă.

Încolțit de vocile grele din partid, Ilie Bolojan a adoptat o strategie a tăcerii și a eschivelor tactice, refuzând să închidă ușa unei colaborări informale cu AUR în Parlament. Potrivit surselor politice de la Vila Lac, premierul a încercat să tempereze spiritele afirmând că PNL nu trebuie să își dezvăluie prea devreme cărțile în eventualitatea în care PSD va arunca țara într-o criză guvernamentală.

Când mai mulți participanți i-au cerut scenarii clare pentru supraviețuirea Executivului după o eventuală moțiune de cenzură, Bolojan a replicat sec că liberalii nu trebuie să spună „mai mult decât trebuie să spună”. Aplicând această deviză a secretomaniei, conducerea a refuzat categoric să supună la vot o inițiativă care ar fi interzis oficial orice negociere cu partidul lui George Simion.

Tensiunile majore de la Vila Lac au scos la suprafață și alte nemulțumiri profunde legate de direcția ezitantă a liberalilor și de relația toxică cu partenerii politici. Liderul Hubert Thuma a intervenit ferm, solicitând ca PNL să nu mai accepte ordine de la alte formațiuni, subliniind frustrarea bazei partidului că liberalii au ajuns remorca PSD sau a USR.

În același timp, aripa dură a formațiunii i-a reproșat premierului Ilie Bolojan atitudinea mult prea blândă în fața atacurilor lansate de social-democrați. Unii lideri județeni au pus pe masă varianta radicală a trecerii în opoziție pentru salvarea capitalului electoral, în timp ce alții au cerut demiteri urgente în teritoriu pentru reprezentanții administrației care au îndrăznit să critice public deciziile Guvernului.

Epilogul ședinței incendiare s-a tradus printr-o rezoluție adoptată la limită, care reafirmă susținerea totală pentru cabinetul Bolojan, dar care omite intenționat absolut orice referire la interzicerea negocierilor cu AUR. Documentul oficial condiționează rămânerea la putere exclusiv de atitudinea viitoare a PSD, lăsând astfel larg deschisă ușa pentru scenariul unui guvern minoritar menținut artificial în viață prin voturile suveraniștilor.

Dovada incontestabilă a rupturii din vârful PNL a fost abținerea asumată a prim-vicepreședintelui Nicoleta Pauliuc la votul final, menționează știripesurse. Aceasta a fost singura voce care a sancționat prin vot refuzul conducerii de a trasa o linie roșie clară împotriva extremismului, confirmând că PNL se află pe un butoi de pulbere în pragul unei reconfigurări totale a puterii de la București.