Liniile roșii ale PSD-ului. Grindeanu a explicat de ce ar trebui înlocuit premierul Bolojan

În contextul tensiunilor din ultimele săptămâni, Sorin Grindeanu a explicat de ce consideră că Ilie Bolojan ar trebui înlocuit. De asemenea, liderul social democrat a declarat că înainte de 20 aprilie, reprezentanții PSD vor decide dacă partidul rămâne sau nu în actuala coaliție de guvernare.

Grindeanu a prezentat mai multe motive pentru înlocuirea premierului, începând cu ritmul lent de implementare a planului de relansare economică. El a amintit că au trecut șase luni până la adoptarea acestuia.

„Au trebuit să treacă șase luni, să avem o perioadă de cinci luni consecutive de scădere economică în România”, a arătat el.

Al doilea motiv invocat de Grindeanu vizează lipsa de transparență în derularea programului SAFE. El a explicat că PSD nu are informații clare despre modul în care sunt alocați 12 din cei 16 miliarde de euro, nici despre impactul asupra industriei naționale, creșterii economice sau creării de locuri de muncă.

Al treilea motiv invocat de Grindeanu este criza energetică. El a subliniat că, de mai multe săptămâni, miniștrii Energiei și Agriculturii au făcut zilnic declarații publice, cerând soluții urgente care nu au fost implementate.

„De vreo două sau trei săptămâni zilnic, ministrul Energiei, ministrul Agriculturii ies la presă”, cerând soluții urgente fără rezultat.

De partea cealaltă, PSD discută cu membrii de partid pentru evaluarea guvernării și a coaliției.

„Imediat după aceea vom acționa în concordanță cu ceea ce doresc membrii PSD”, a continuat liderul de partid.

Liderul social-democrat a stabilit și trei linii roșii: PSD nu va vota un guvern minoritar, nu va face alianță cu AUR și nu va decide în locul PNL sau USR ce majorități formează.

„Dacă ceea ce hotărâm noi intră în contradicție cu ceea ce hotărăsc cei de la PNL, înseamnă că nu mai există viitor în această formă în coaliție. Simplu”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă regretă că PSD nu a venit cu o propunere pentru funcția de premier în momentul în care Bolojan era în calcule, Grindeanu a evitat un răspuns clar, afirmând că termenul „regret” nu i se pare potrivit.

În ceea ce privește posibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru, el a declarat că decizia va depinde de hotărârea membrilor PSD.