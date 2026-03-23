Rezultatele preliminare din Slovenia anunță o luptă dură pentru guvernare

Alegerile parlamentare desfășurate duminică în Slovenia s-au încheiat cu un rezultat extrem de strâns între formațiunea liberală Freedom Movement (GS), condusă de actualul premier Robert Golob, și Partidul Democrat Sloven (SDS), formațiune de dreapta condusă de fostul prim-ministru Janez Jansa, potrivit Reuters.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de comisia electorală de stat, bazate pe aproape toate voturile numărate, niciunul dintre cele două blocuri politice nu pare să poată obține singur majoritatea necesară pentru formarea guvernului.

În contextul unui parlament cu 90 de locuri, pragul pentru majoritate este de 46 de mandate. Rezultatul votului indică astfel un posibil rol decisiv pentru partidele mai mici care au reușit să depășească pragul electoral de 4%.

Conform datelor preliminare, după numărarea a 99,45% din buletinele de vot, Freedom Movement a obținut 29 de mandate, în timp ce SDS a fost foarte aproape, cu 28 de locuri în legislativ. În ceea ce privește potențialele alianțe, blocul condus de Robert Golob ar urma să ajungă la 40 de parlamentari împreună cu partidele de sprijin, în timp ce tabăra condusă de Janez Jansa ar avea 43 de mandate alături de actualii săi parteneri.

Acest rezultat deschide calea unor negocieri de coaliție care ar putea fi de durată, în condițiile în care niciuna dintre tabere nu are, în acest moment, o cale clară și directă către majoritatea parlamentară.

Robert Golob: „Toți merităm un viitor”

După anunțarea rezultatelor preliminare, premierul în funcție Robert Golob s-a adresat susținătorilor săi și a vorbit despre semnificația votului în contextul mandatului viitor.

„Ne-am pus cu toții încrederea într-un singur partid, indiferent de ceea ce credem”, a declarat Golob.

„Cu toții merităm un viitor și sunt aici acum să spun că, având acest mandat, vom face tot ce ne stă în putere pentru a face acel viitor mai bun pentru toți cetățenii noștri.”

Declarația sa a venit în momentul în care datele preliminare arătau un ușor avantaj pentru GS în fața SDS.

De cealaltă parte, liderul SDS, Janez Jansa, care a candidat pentru un al patrulea mandat de prim-ministru, a contestat modul în care sunt centralizate voturile. El a afirmat că echipa sa de monitorizare a observat o diferență de 50.000 de voturi în ceea ce privește scorul partidului său.

„Le cer celor responsabili din cadrul comisiei electorale naționale, celor care gestionează programul informatic, să înțeleagă că voi renumăra fiecare vot din toate secțiile de votare, dacă ne organizăm în consecință”, a spus Jansa într-o intervenție la o televiziune locală.

Afirmațiile sale introduc o nouă dimensiune în perioada post-electorală, în condițiile în care rezultatul final ar putea influența semnificativ negocierile pentru formarea unei majorități.

Analistul politic Aljaz Pengov Bitenc a declarat că există semne de întrebare cu privire la posibilitatea formării unui guvern stabil, însă consideră că Robert Golob ar putea avea o poziție mai favorabilă în negocierile cu partide dintr-un spectru politic mai larg.

„Mă aștept la negocieri de coaliție foarte lungi, deoarece stabilirea priorităților va fi o sarcină dificilă și va necesita o cantitate uriașă de răbdare politică, înțelepciune și experiență”, a spus acesta.

În aceste condiții, atenția se mută de la numărătoarea voturilor la discuțiile dintre partide, care vor decide viitoarea formulă de guvernare.

Campania electorală a fost prezentată de ambele tabere drept una decisivă pentru direcția viitoare a Sloveniei. Sub conducerea lui Robert Golob, țara a urmat o linie liberală, pro-europeană, cu accent pe reforme sociale. În schimb, Janez Jansa a susținut măsuri precum reduceri de taxe pentru companii și diminuarea finanțării pentru ONG-uri, sistemul de protecție socială și mass-media.

Diferențele dintre cele două tabere s-au reflectat și în politica externă. Guvernul Golob a aliniat politica externă a Sloveniei pozițiilor europene favorabile recunoașterii unui stat palestinian independent, în timp ce Jansa este prezentat ca aliat al premierului ungar Viktor Orban și susținător al președintelui american Donald Trump, ceea ce ar putea indica o schimbare de orientare internațională în cazul revenirii sale la putere.

Finalul campaniei electorale a fost marcat de apariția unor înregistrări video publicate sub acoperirea anonimatului pe un site, materiale care ar fi vizat expunerea unor presupuse fapte de corupție guvernamentală. În plus, un raport publicat în această săptămână a susținut că Janez Jansa s-ar fi întâlnit cu oficiali ai companiei private israeliene Black Cube.

Aceste elemente au amplificat tensiunea politică înaintea scrutinului, într-un context deja marcat de polarizare și de o miză ridicată privind viitoarea orientare politică a țării.