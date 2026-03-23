Partidul Comunist din Vietnam a obținut o victorie covârșitoare la alegeri

Partidul Comunist din Vietnam a obținut un rezultat covârșitor la alegerile pentru Adunarea Națională, câștigând aproximativ 97% din cele 500 de mandate, conform rezultatelor oficiale publicate pe 22 martie, potrivit Reuters.

Scrutinul confirmă menținerea controlului politic aproape total al formațiunii aflate la guvernare, într-un sistem în care majoritatea covârșitoare a candidaților sunt susținuți de partidul unic dominant.

Formațiunea a obținut 482 de locuri în parlament, un rezultat similar cu cel din legislatura precedentă, consolidând astfel continuitatea politică de la Hanoi. Autoritățile au raportat și o prezență la vot de peste 99%, un nivel comparabil cu cel înregistrat în alegerile anterioare organizate o dată la cinci ani, atât pentru parlament, cât și pentru administrațiile locale.

Adunarea Națională a Vietnamului funcționează ca parlament unicameral, însă rolul său este limitat în privința contestării deciziilor majore ale conducerii de partid. Deși, în unele cazuri, legislativul a adus modificări unor proiecte de lege, direcția politică generală este stabilită în interiorul Partidului Comunist.

Noua legislatură își va începe prima sesiune pe 6 aprilie, o reuniune care se va desfășura pe parcursul mai multor săptămâni. În cadrul acesteia, parlamentarii vor valida principalele numiri în funcțiile de conducere ale statului, inclusiv președintele și premierul, conform mecanismului politic existent.

Actualul secretar general al Partidului Comunist, To Lam, confirmat în funcție la congresul din ianuarie, este considerat principalul favorit pentru a prelua și funcția de președinte al țării. O astfel de eventuală concentrare a puterii ar apropia și mai mult modelul politic vietnamez de cel al Chinei, unde Xi Jinping deține simultan pozițiile de lider al partidului și șef al statului.

Vietnamul și China fac parte dintr-un grup restrâns de state conduse de partide comuniste. Deși relațiile dintre cele două țări au fost marcate de tensiuni istorice și dispute teritoriale, inclusiv în Marea Chinei de Sud, cooperarea politică oficială dintre partidele lor rămâne constantă.