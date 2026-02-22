Politica

Pe cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar fi alegeri locale. Cele mai mari probleme ale Capitalei. Sondaj

Comentează știrea
Pe cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar fi alegeri locale. Cele mai mari probleme ale Capitalei. Sondaj Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un sondaj CURS realizat în luna februarie arată că Partidul Social Democrat se află pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile locale din Capitală, cu 22%, fiind urmat de Alianța pentru Unitatea Românilor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. În același timp, bucureștenii indică traficul și aglomerația ca principala problemă a orașului, în timp ce majoritatea consideră că direcția în care se îndreaptă Bucureștiul este greșită.

Intențiile de vot la alegerile locale în Capitală

În ipoteza organizării alegerilor locale duminica viitoare, sondajul CURS indică următoarea distribuție a voturilor: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18% și USR – 17%. Alte formațiuni obțin cote mai mici: SENS 5%, SOS România 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri și REPER câte 3%. Alte formațiuni însumează 3% din intențiile de vot.

Sondaj

Sursa foto: CURS

Potrivit autorilor sondajului, „distribuția voturilor arată o competiție strânsă între principalele formațiuni politice și o fragmentare accentuată a opțiunilor electorale în Capitală”.

Problemele cu care se confruntă Bucureștiul

Cercetarea a întrebat respondenții care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Cele mai frecvente răspunsuri au fost: trafic și aglomerație (24%), impozite și taxe (16%), și problema apei calde și a termoficării (14%).

Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc
Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc

Alte probleme menționate au fost curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate (câte 10% fiecare), infrastructura stradală (8%), poluarea (7%) și nivelul de trai (6%). Rezultatele indică faptul că prioritățile bucureștenilor se concentrează în principal pe mobilitate urbană, costuri și servicii publice esențiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:22 - Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
16:13 - Viktor Orban, în campanie: Alegerile care urmează vor fi ultimele alegeri înainte ca războiul să ajungă mai direct în...
16:05 - Marian Mexicanu s-a căsătorit în secret. Cine a participat la nuntă
15:58 - Zvon viral despre gravitația Pământului, demontat de oamenii de știință. Cele 7 secunde care au creat dezbateri
15:50 - Șoșoacă, audiată în Comisia pentru Afaceri Juridice a PE. Șefa SOS România, la un pas să își piardă imunitatea
15:43 - Confesiunile mamei Aspazia, cea care l-a crescut pe Bordea. Motivul pentru care nu s-a mai recăsătorit

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale