Pe cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar fi alegeri locale. Cele mai mari probleme ale Capitalei. Sondaj

Un sondaj CURS realizat în luna februarie arată că Partidul Social Democrat se află pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile locale din Capitală, cu 22%, fiind urmat de Alianța pentru Unitatea Românilor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. În același timp, bucureștenii indică traficul și aglomerația ca principala problemă a orașului, în timp ce majoritatea consideră că direcția în care se îndreaptă Bucureștiul este greșită.

În ipoteza organizării alegerilor locale duminica viitoare, sondajul CURS indică următoarea distribuție a voturilor: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18% și USR – 17%. Alte formațiuni obțin cote mai mici: SENS 5%, SOS România 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri și REPER câte 3%. Alte formațiuni însumează 3% din intențiile de vot.

Potrivit autorilor sondajului, „distribuția voturilor arată o competiție strânsă între principalele formațiuni politice și o fragmentare accentuată a opțiunilor electorale în Capitală”.

Cercetarea a întrebat respondenții care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Cele mai frecvente răspunsuri au fost: trafic și aglomerație (24%), impozite și taxe (16%), și problema apei calde și a termoficării (14%).

Alte probleme menționate au fost curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate (câte 10% fiecare), infrastructura stradală (8%), poluarea (7%) și nivelul de trai (6%). Rezultatele indică faptul că prioritățile bucureștenilor se concentrează în principal pe mobilitate urbană, costuri și servicii publice esențiale.