Dominic Fritz nu susține pachetul de solidaritate propus de PSD: Linia roșie este fără datorii noi

Dominic Fritz, a transmis că formațiunea pe care o conduce nu susține acordarea unor ajutoare suplimentare în lipsa unor surse clare de finanțare. Liderul USR a precizat că partidul are o limită fermă în ceea ce privește creșterea deficitului și a datoriei publice, subliniind că nu va accepta măsuri care împovărează generațiile viitoare.

„Cu mine nu s-a discutat, deci nu cred că este, sau nu este închisă încă această discuție. USR nu va fi de acord este să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD-ului anul acesta”, a afirmat Fritz, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Întrebat despre propunerile avansate de Partidul Social Democrat privind un pachet de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile, Dominic Fritz a declarat că subiectul nu a fost discutat cu el în cadrul coaliției. Acesta a insistat că USR nu poate susține măsuri care ar conduce la majorarea datoriei publice peste nivelul actual.

Liderul USR a adăugat că partidul nu susține nici creșterea taxelor pentru clasa de mijloc, în contextul discuțiilor despre taxarea progresivă.

„Și nici nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, așa cum vrea PSD cu taxarea progresivă, ca să finanțăm tot felul de cadouri electorale. Nu merge așa. Deci orice propunere pentru cheltuieli în plus, încă o dată vino cu o propunere cum scazi din amprenta statului, de exemplu. Unde sunt instituțiile controlate de PSD? Cât la sută reușești să reduci din cheltuieli? Unde tai din sinecuri? Asta vreau să văd”, mai transmite Fritz.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu au reiterat că nu intenționează să renunțe la pachetul de solidaritate, chiar dacă acesta presupune alocări suplimentare din buget.

„Vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde. Plus, minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim, de două mii de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate, care sunt ţintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii peste care toate aceste tăieri au lăsat sau toate aceste tăieri le-au făcut viaţa foarte grea, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde”.

Potrivit acestuia, măsurile vizează mai multe categorii considerate vulnerabile, inclusiv pensionari și beneficiari ai unor ajutoare punctuale. ”PSD-ul în niciun caz nu renunţă la acest pachet care se adresează pensionarilor, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mame, pentru veterani, pentru foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi. Toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri (…) şi care sunt obligatorii”.

Discuțiile privind oportunitatea și sursa de finanțare a acestor măsuri rămân deschise în interiorul coaliției, în condițiile în care partidele implicate susțin poziții diferite asupra impactului bugetar și a priorităților fiscale.

Pachetul de solidaritate propus de Partidul Social Democrat are în centru un set de măsuri de sprijin financiar direcționate către categoriile considerate vulnerabile, în special pensionarii cu venituri reduse. Schema anunțată prevede acordarea unor sume diferențiate, în funcție de nivelul pensiei. Astfel, cei care încasează sub 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor total de 1.000 de lei, plătit în două tranșe, înaintea sărbătorilor pascale și de iarnă. Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei este prevăzut un sprijin cumulat de 800 de lei, iar cei cu pensii de până la 3.000 de lei ar beneficia de 600 de lei, tot în două etape de plată.

Un al doilea pilon al pachetului vizează copiii proveniți din medii vulnerabile, în contextul în care alocațiile rămân înghețate. Propunerea are ca obiectiv compensarea acestei situații prin intervenții țintite către categoriile cu cele mai mari nevoi. Printre beneficiari se numără copiii cu dizabilități, care în prezent primesc prestații sociale reduse, precum și cei care cresc în familii monoparentale și care depind de venitul minim de incluziune.

De asemenea, măsurile includ sprijin pentru copiii din familii foarte sărace care frecventează grădinița, tot în cadrul sistemului de venit minim de incluziune. Intenția declarată este creșterea nivelului de susținere financiară pentru aceste gospodării, astfel încât ajutorul să ajungă în mod direct la cei mai afectați de lipsa resurselor și de presiunea costurilor curente.