PSD condiționează susținerea lui Bolojan de forma bugetului. Grindeanu: Am fost clar

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan depinde de adoptarea unui buget care să includă măsuri pentru relansarea economică și investiții.

Grindeanu a mai spus, la România TV, că viitorul politic al premierului Ilie Bolojan este legat direct de modul în care va fi construit și adoptat bugetul pentru anul 2026. Liderul social-democrat a transmis că forma finală a documentului financiar va determina dacă actualul șef al Executivului va beneficia în continuare de sprijin parlamentar.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD susține măsuri care să ducă la relansarea economiei și la menținerea investițiilor publice. El a subliniat că partidul său nu este interesat de dispute politice sau de mesaje cu tentă personală, ci de conținutul concret al politicilor bugetare.

Potrivit acestuia, adoptarea unui buget care să includă fonduri pentru investiții și un pachet de solidaritate ar asigura continuitatea actualului prim-ministru. În schimb, în lipsa unui acord clar și în situația apariției unor tensiuni publice, PSD ar putea retrage sprijinul politic acordat premierului.

“Depinde foarte mult de ce spuneam mai devreme, de buget. PSD şi eu personal, să ştiţi că nu facem parte din secta asta, ba chiar din contră. Accentele astea mesianice pe mine nu mă impresionează. Nu joc nici în cartea asta, să zic aşa, geneza după Bolojan. Pe noi ne interesează nişte lucruri simple acum - relansarea economică, banii de investiţii, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget şi atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuţii şi cu tot felul de ştiri pe surse atunci nu vom avea buget şi vom retrage încrederea premierului. Eu cred că am fost clar”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit inclusiv despre activitatea sa în fostele cabinete conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. El a menționat proiectele de infrastructură realizate în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, dar și de creșterile de pensii adoptate în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare.

“Am făcut ca ministru al Transporturilor 400 de kilometri de autostradă. E un record în România. Am făcut parte din Guvernul care a mărit foarte mult pensiile. Mă mândresc cu asta (...) Aşa că propaganda asta pe mine iarăşi nu mă impresionează deloc. Da, sunt mândru că am fost parte din Guvern, sunt mândru de ceea ce am făcut la Ministerul Transporturilor”, a mai spus acesta.

Întrebat despre faptul că actuala coaliție nu a aplicat indexarea pensiilor conform legislației, liderul PSD a explicat că participarea partidului la guvernare a avut rolul de a tempera eventuale măsuri mai restrictive. El a susținut că, în lipsa PSD din Executiv, ar fi putut fi adoptate ordonanțe de urgență care să prevadă reduceri în mai multe domenii bugetare.

“Dacă n-am fi fost acolo, în această coaliţie, probabil că astăzi am fi avut o ordonanţă de urgenţă cu tăieri peste tot, şi la sănătate, şi la educaţie, şi la poliţie, şi la armată. Poate e prea puţin, dar este ceva. De aceea consider că astăzi poate fi un început, un început pe care mi-l doresc să fie de acum încolo nu doar cu ştiri din acestea negative, ci să însemne relansarea economică, să vorbim despre investiţii, să vorbim despre programe”, a mai spus Grindeanu.