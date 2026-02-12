Indexarea pensiilor ajunge în instanță. Aproape 5 milioane de pensionari, afectați

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a intervenit în sprijinul celor 4,9 milioane de pensionari care nu au beneficiat de majorarea legală a pensiilor. Reprezentanții organizației au înaintat o plângere prealabilă Guvernului României și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cerând indexarea urgentă a valorii punctului de referință.

FACIAS atrage atenția că indexarea pensiilor nu este o măsură de generozitate, ci o obligație legală. Conform articolului 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, punctul de referință trebuie majorat anual, în luna ianuarie, cu rata medie a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

În ciuda prevederilor legale, statul român a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei și pentru 2026, blocând veniturile pensionarilor la nivelul anului 2024, potrivit FACIAS.

„Așadar, textul de lege este clar, imperativ și lipsit de echivoc. Indexarea punctului de referință al pensiei nu este o măsură opțională. Cu toate acestea, statul român a decis menținerea punctului de referință la valoarea de 81 de lei și pentru anul 2026, blocând veniturile pensionarilor la nivelul anului 2024. Această măsură de austeritate privează 4,9 milioane de pensionari români de majorarea legală a veniturilor și generează pierderi semnificative pentru o categorie largă și vulnerabilă de cetățeni, într-un context economic marcat de inflație ridicată”, arată aceștia.

Măsura de blocare a pensiilor afectează direct aproximativ 4,9 milioane de pensionari din România. Potrivit FACIAS, aproape un milion trăiesc cu pensia minimă garantată de 1.281 de lei pe lună și se confruntă cu dificultăți reale în acoperirea cheltuielilor zilnice.

FACIAS subliniază că dreptul la pensie este garantat de Constituție, iar indexarea cu rata inflației este esențială pentru menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor. Refuzul autorităților de a respecta această obligație reprezintă o încălcare a măsurilor de protecție socială.

„Statul are obligația legală să asigure o pensie care să țină pasul cu prețurile și cu realitatea economică. Refuzul autorităților de a indexa pensiile reprezintă o încălcare directă a obligației statului de a lua măsuri de protecție socială raportate la schimbările economice reale”, mai arată sursa.

Dacă în termen de 30 de zile solicitarea nu va fi soluționată, FACIAS anunță că va acționa în instanță Guvernul și CNPP pentru a obține majorarea pensiilor conform legii.

„Dacă în termen de 30 de zile instituțiile vizate nu vor da curs solicitării, FACIAS va acționa în instanță Guvernul României și Casa Națională de Pensii Publice pentru a solicita obligarea acestora la majorarea pensiilor românilor conform prevederilor legale”, anunță FACIAS.