Cât plătește anual statul român pentru pensiile magistraților. Bugetul a crescut de șase ori în zece ani

Statul român plătește anual peste 1,1 miliarde de lei pentru componenta necontributivă a pensiilor speciale acordate foștilor magistrați, potrivit datelor oficiale. În ultimii zece ani, bugetul destinat acestor pensii a crescut de aproximativ șase ori, pe fondul majorării numărului de beneficiari și al creșterii cuantumului mediu. Curtea Constituțională a României urmează să dezbată miercuri, 18 februarie 2026, posibilitatea reducerii pensiilor speciale, după ce Guvernul a transmis un proiect legislativ care prevede atât majorarea vârstei de pensionare, cât și o diminuare de 25% a acestora.

Conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, pensia specială medie a unui fost magistrat este de 25.443 de lei net. Din această sumă, aproximativ 7.500 de lei provin din contributivitate, restul fiind acoperit din bugetul de stat.

În prezent, 5.789 de foști magistrați beneficiază de pensii speciale. În medie, statul suportă lunar circa 17.000 de lei net pentru fiecare dintre aceștia, sumă pentru care nu există contribuție directă la sistem. La nivel anual, componenta necontributivă ajunge la 1.180.956.000 de lei.

Datele oficiale indică o creștere constantă atât a numărului de beneficiari, cât și a sumelor alocate. În 2025 sunt înregistrați 5.789 de foști magistrați, cu o pensie medie de 25.443 lei net, iar bugetul total alocat se ridică la 1.767.474.324 de lei.

În 2022, 4.468 de foști magistrați primeau o pensie medie de 20.200 lei net, iar bugetul total era de 1.083.043.200 de lei. În 2019, 3.653 de beneficiari aveau o pensie medie de 17.743 lei net, iar suma totală plătită era de 777.782.148 de lei. În 2016, numărul beneficiarilor era de 3.204, pensia medie era de 9.221 lei net, iar bugetul total ajungea la 354.529.008 de lei.

Pe lângă magistrați, și alte categorii profesionale primesc pensii speciale. Printre acestea se numără 784 de membri ai corpului diplomatic și consular, cu o pensie medie de 6.975 lei, 872 de foști parlamentari, cu o pensie medie de 6.225 lei, 1.337 de angajați din aviația civilă, cu o pensie medie de 13.132 lei, 2.350 de persoane din personalul auxiliar al instanțelor, cu o pensie medie de 7.071 lei, precum și 667 de membri ai Curții de Conturi, care încasează în medie 10.202 lei.

La 11 februarie 2026, CCR a decis amânarea pronunțării asupra reformei pensiilor magistraților pentru data de 18 februarie, motivând că are nevoie de timp suplimentar pentru a analiza solicitarea Înalta Curte de Casație și Justiție privind sesizarea Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În acest context, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avertizat că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului din PNRR referitor la reforma pensiilor magistraților. Potrivit acestuia, suma ar putea fi utilizată pentru achiziția a 2.000 de ambulanțe noi, construirea a 100 de școli sau realizarea a 50 de kilometri de autostradă.

„Ştiţi vorba aia, „Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în traistă”? În cazul de faţă e vorba de 231 milioane de euro şi de ideea de dreptate în România”, a declarat ministrul.