Comisia Europeană a luat act de decizia CCR privind pensiile magistraților și analizează suspendarea fondurilor

Comisia Europeană (CE) a reacționat miercuri seară la noul termen stabilit de Curtea Constituțională pentru reforma pensiilor speciale. Oficialii de la Bruxelles au anunțat că vor decide dacă suspendă sau nu suma de 231 de milioane de euro din PNRR.

Comisia Europeană a anunțat miercuri, într-un comunicat transmis Digi24, că a luat „act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”.

În comunicatul transmis de Comisia Europeană, este prezentat și un scurt istoric al situației. Oficialii de la Bruxelles au arătat că reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată depusă de România în decembrie 2023.

De asemenea, Comisia a amintit că, în mai 2025, a decis să suspende plata celor 231 de milioane de euro alocate pentru această reformă, deoarece criteriile nu erau îndeplinite, și a stabilit un nou termen, 28 noiembrie 2025, pentru implementarea măsurii.

România a depus ulterior o nouă solicitare prin care a cerut amânarea termenului. Comisia Europeană a anunțat că analizează această cerere și documentele transmise, inclusiv informațiile legate de amânările decise de Curtea Constituțională.

Comisia a anunțat că va transmite autorităților române concluziile la care va ajunge, însă nu a oferit detalii despre etapa în care se află evaluarea.

„Comisia evaluează în prezent această solicitare și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluări aflate în desfășurare”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Oficialii de la Bruxelles nu au menționat dacă România va primi cei 231 de milioane de euro, până la adoptarea unei decizii clare la București privind reforma pensiilor magistraților.