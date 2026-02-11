Rămâne România fără 231 milioane de euro din PNRR? Anunțul unui fost ministru al Justiției

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, s-a arătat, în direct la B1TV, optimist că România nu va rămâne fără fondurile europene din PNRR, chiar dacă CCR a amânat, pentru a 5-a oară, decizia privind pensiile speciale.

Judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii privind tăierea pensiilor magistraților. România riscă, astfel, să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, după cum a subliniat, în repetate rânduri, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Tudorel Toader nu este, însă, de aceeași părere.

Fostul ministru al Justiției este optimist că, într-un final, se va găsi o soluție pentru deblocarea banilor, chiar dacă CCR a amânat, pentru a 5-a oară, decizia privind pensiile speciale.

„Eu personal nu cred că se vor pierde bani. Eu personal cred că se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv și că forurile europene vor găsi soluția pentru a debloca respectiva sumă” a spus Tudorel Toader.

Fostul ministru al Justiției a precizat că amânările nu reprezintă un caz unic și a evidențiat tensiunile care există între societatea civilă și magistrați.

„Nu este singura dată când Curtea amână repetat luarea unei decizii. E adevărat că este o problemă foarte sensibilă pe care o așteaptă toată societatea civilă. Tot adevărat, cred eu, este și faptul că politicienii au ostilizat relația dintre magistrați și societatea civilă”, a punctat Toader.

În continuare, Tudorel Toader a salutat prezența lui Gheorghe Stan, revenit din concediu paternal, la ședința de miercuri, dar și faptul că CCR a stabilit un termen de doar o săptămână pentru a lua o decizie.

„E de apreciat, cred eu, faptul că Gheorghe Stan a venit din concediu paternal să participe la ședința. E de apreciat și faptul că s-a dat un termen scurt de o săptămână”, a spus Toader.