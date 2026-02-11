CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen

Update ora 11:02. Curtea Constituțională a României a decis o nouă amânare în dosarul privind pensiile magistraților, marcând astfel a cincea tergiversare a unei hotărâri mult așteptate. Decizia a fost reprogramată pentru 18 februarie, iar surse apropiate susțin că următoarea pronunțare ar urma să fie cea finală. Ședința Curții a durat mai puțin de jumătate de oră, semn că deliberările au fost limitate, fără ca judecătorii constituționali să ofere explicații suplimentare privind motivele noii amânări.

Curtea Constituțională a României are programată miercuri, începând cu ora 10, o nouă ședință în dosarul privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, însă pronunțarea unei decizii este incertă în contextul unei situații procedurale care ar putea duce la o nouă amânare.

Deși în spațiul public se anticipa că unul dintre cei nouă judecători constituționali nu va participa la ședință, întrucât se afla în concediu prenatal, acesta s-a prezentat totuși la Curtea Constituțională a României pentru a lua parte la dezbatere.

Dacă judecătorul Gheorghe Stan nu ar fi reușit să ajungă, conform legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, instanța nu ar fi putut adopta o decizie privind constituționalitatea proiectului referitor la pensiile speciale, susținut de premierul Ilie Bolojan, dacă magistratul care a participat la dezbateri nu este prezent la deliberări.

În aceste condiții, ar putea fi consemnată a cincea amânare pe tema reformei pensiilor speciale.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care a susținut că România depinde de decizia CCR pentru a mai putea accesa suma de 231 de milioane de euro, aferentă jalonului din PNRR privind reforma pensiilor magistraților.

Demersul șefului Executivului a fost interpretat în zona magistraturii drept o formă de presiune asupra Curții Constituționale.

Într-o evoluție de ultim moment, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a transmis marți CCR o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu statutul magistraților din România.

Inițiativa vine pe fondul blocajului existent la CCR în privința reformei pensiilor magistraților, dar și al tensiunilor dintre Executiv și sistemul judiciar cu privire la pensiile speciale.

„Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție. În cadrul demersului formulat, este exprimată opinia potrivit căreia dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților”, arată, într-un comunicat, Curtea Supremă de Justiție.