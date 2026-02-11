Decizia CCR legată de pensiile speciale, blocată de un judecător aflat în concediu. Explicația lui Augustin Zegrean

Decizia CCR privind pensiile speciale nu poate fi adoptată în lipsa judecătorului Gheorghe Stan, aflat în concediu, a explicat fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, la Antena 3 CNN. Potrivit acestuia, legea nu permite continuarea deliberărilor cu alți magistrați decât cei care au participat la începutul dezbaterilor.

Zegrean susține că va urma o nouă amânare a hotărârii privind pensiile speciale, pentru că Stan făcea parte din completul care a început dezbaterile. Conform procedurii, Curtea Constituțională nu poate continua procedura cu alți judecători decât cei care au participat inițial la discuții.

„Am înțeles că e concediu paternal. Dar e o problemă acolo. Aproape sigur vom vedea altă amânare (a deciziei pe pensiile speciale – n.r.), pentru că ei (judecătorii CCR – n.r.) au început dezbaterile asupra legii, și el făcea parte din complet, la ultima amânare era în complet. Dacă el a fost în completul în care au început dezbateile, ei trebuie să stea până se întoarce, pentru că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cu cei cu care a început dezbaterile”, a explicat Zegrean.

În paralel, Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația avocatei AUR Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea și anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător CCR. Acesta a fost desemnat de președintele Nicușor Dan.

Augustin Zegrean a mai spus că o eventuală hotărâre de anulare pe fond nu are efect imediat, deoarece poate fi contestată prin recurs în termen de 15 zile. Recursul poate fi formulat fie de Dacian Dragoș, fie de Administrația Prezidențială.

În schimb, în cazul unei decizii de suspendare, efectul este imediat, iar Dacian Dragoș nu ar mai putea participa la ședințele CCR până la soluționarea definitivă a cauzei.

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți că a cerut Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ.

Potrivit comunicatului, demersul a fost formulat „prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE”, pentru a analiza dacă dispozițiile naționale respectă principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, considerate fundamentale în ordinea juridică a Uniunii Europene.

ÎCCJ arată că măsurile examinate ridică mai multe probleme din perspectiva dreptului european. Ele pot conduce la tratamente discriminatorii ale magistraților față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, nu sunt însoțite de o fundamentare clară și transparentă care să permită efectuarea unui test de proporționalitate, pot reduce siguranța financiară a judecătorilor, mențin instabilitatea legislativă și creează un regim tranzitoriu inegal.

În comunicat se subliniază că acest demers urmărește protejarea independenței justiției, principiu fundamental al statului de drept, și utilizează toate căile juridice legitime prevăzute de legislația națională și de dreptul european. „Totodată, utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii”, se arată în document.