Justitie

ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe tema reformei pensiilor magistraților

Comentează știrea
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe tema reformei pensiilor magistrațilorCurtea de Justiție a UE/ CJUE. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a solicitat, marți, Curții Constituționale să ceară Curții de Justiție a Uniunii Europene un punct de vedere privind reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a anunțat ÎCCJ, într-un comunicat.

ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene

ÎCCJ a transmis că a înaintat Curții Constituționale o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

„Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a mai anunțat instituția.

În comunicat, Înalta Curte a arătat că dispozițiile analizate sunt „susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime”, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene.

2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci

Acestea sunt prezentate ca fiind „relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților”. „Această obligație derivă din art. 19 alin. (1) TUE, coroborat cu valorile statului de drept consacrate de art. 2 TUE”, a mai anunțat ÎCCJ.

Măsurile examinate ar ridica probleme din perspectiva dreptului UE

În comunicatul oficial, Înalta Curte a transmis că, în urma analizei celor cinci puncte de obiecție formulate, „măsurile examinate ridică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene”. Instanța supremă a avertizat că acestea pot duce la „un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”.

ÎCCJ

ÎCCJ. Sursa foto: EVZ

De asemenea, ÎCCJ a arătat că reforma nu este susținută de „o fundamentare riguroasă și transparentă care să permită efectuarea unui test de proporționalitate”, în lipsa datelor necesare. Totodată, se menționează că măsurile pot „reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor”, pot „perpetua o stare de instabilitate legislativă” și pot institui „un regim tranzitoriu inegal, dificil de justificat obiectiv”.

Astfel, Înalta Curte indică faptul că legea nu ridică doar probleme de constituționalitate, ci riscă să intre în conflict direct cu dreptul european, cu posibile consecințe juridice mai ample.

Demersul ÎCCJ, pentru apărarea independenței justiției

ÎCCJ a anunțat că inițiativa se înscrie „în preocuparea constantă pentru protejarea independenței justiției, ca principiu fundamental al statului de drept”, prin folosirea „tuturor căilor juridice legitime prevăzute de cadrul constituțional național și de dreptul Uniunii Europene”.

„Totodată, utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii”, a mai transmis Înalta Curte.

2
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Drepturile omului în Transnistria, în declin alarmant. Experții avertizează asupra riscurilor pentru integrarea europ...
19:02 - Instagram și YouTube, acuzate că ar fi proiectat platformele pentru a crea dependență
18:57 - 2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
18:50 - Motivul esențial pentru care e bine să mergi la biserică. Pilda părintelui Calistrat
18:45 - Guvernatorul băncii centrale a Franței renunță la mandat, înainte de termen
18:39 - Dăncilă acuză o lipsă de strategie a României în relația cu China

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale