Cine plătește, de fapt, pensiile militarilor. Datele MApN arată că nu sunt plătite doar din bugetul statului

Pensiile militarilor revin constant în centrul controverselor publice, fiind adesea invocate ca exemplu de cheltuială bugetară suportată integral de restul societății. Datele oficiale ale Ministerul Apărării Naționale contrazic însă această percepție. O analiză a execuției bugetare pentru luna ianuarie 2026 arată că peste 90% din fondul lunar de pensii militare este acoperit din contribuțiile și impozitele plătite chiar de militari, activi și pensionari, nu din taxele populației civile, așa cum se afirmă adesea în spațiul public.

Potrivit datelor MApN, în luna ianuarie 2026, cheltuielile cu soldele personalului militar activ s-au ridicat la peste 1 miliard de lei, mai exact 1.011.172.902 lei. În aceeași perioadă, suma totală plătită pentru pensii militare prin Casa de Pensii Sectorială a MApN a fost de 534.193.730 lei. Informațiile au fost făcute publice într-o postare a Sindicatul Militarilor, care citează datele oficiale ale MApN și încearcă să corecteze o serie de narative considerate eronate sau incomplete.

„Peste 90% din fondul lunar de pensii militare este acoperit din contribuțiile și impozitele plătite de militari, activi și pensionari , contrar afirmațiilor frecvent vehiculate în spațiul public. Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Apărării Naționale pentru luna ianuarie 2026, situația financiară a sistemului militar se prezintă astfel: cheltuielile cu soldele personalului militar activ au fost de 1.011.172.902 lei;

pensii militare plătite prin Casa de Pensii Sectorială a MApN: 534.193.730 lei”, se arată în postarea făcută pe grupul de Facebook a Sindicatului Militarilor.

Dincolo de aceste cheltuieli brute, statul recuperează lunar sume consistente chiar din interiorul sistemului militar. Doar din soldele militarilor activi, bugetul de stat a încasat peste 328 milioane de lei, reprezentând contribuția individuală la bugetul de stat și impozitul pe venit. La acestea se adaugă aproape 155 milioane de lei proveniți din pensiile militare, sub formă de impozit pe venit, contribuție la sănătate și rețineri aplicate prin plafonările prevăzute de legislația în vigoare.

În total, aproximativ 483,5 milioane de lei se întorc lunar la bugetul de stat din contribuțiile militarilor, o sumă care acoperă peste 90% din valoarea totală a pensiilor militare plătite în aceeași lună.

„Din aceste sume, statul recuperează lunar, cu titlu de contribuții și impozite: 328.631.194 lei din soldele militarilor activi, reprezentând contribuția individuală la bugetul de stat (CIBS – 25%) și impozitul pe venit;

154.916.182 lei din pensiile militare, reprezentând CASS, impozit pe venit și sumele reținute ca urmare a aplicării plafonării prevăzute de art. 60 din Legea nr. 223/2015.

TOTAL ≈483.547.376 lei se întorc lunar la bugetul de stat chiar din interiorul sistemului militar.

Considerăm că declarațiile potrivit cărora pensiile militare ar fi plătite exclusiv din taxele populației sau că militarii nu contribuie la bugetul de stat sunt eronate, nefundamentate și contrazise de datele bugetare oficiale ale MApN”, a conchis autorul postării.

Una dintre confuziile frecvente din dezbaterea publică privește modul de funcționare al pensiilor militare. Spre deosebire de sistemul public al civililor, militarii fac parte dintr-un sistem sectorial distinct, reglementat prin Legea nr. 223/2015. Acest sistem nu este unul „fără contribuții”, ci unul adaptat specificului carierei militare.

Militarii activi plătesc contribuții sociale, iar în perioadele anterioare anului 2011 au existat inclusiv contribuții dedicate pentru pensia suplimentară, reflectate ulterior în cuantumul pensiei. După modificările legislative, contribuțiile au fost integrate în structura salarială și în mecanismele fiscale actuale, fără a dispărea. Pensia militară nu se calculează pe bază de punctaj, ca în cazul civililor, ci pe baza mediei veniturilor brute, cu un plafon clar stabilit prin lege, care nu poate depăși 85% din baza de calcul.

Contrar ideii că pensionarii militari nu mai contribuie la buget, datele arată exact opusul. În 2025, pensiile militare sunt impozitate cu 10%, iar din august 2025, pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei sunt supuse și contribuției de asigurări sociale de sănătate, aplicată sumei care depășește acest plafon.

Astfel, chiar și după retragerea din activitate, militarii continuă să participe la finanțarea bugetului de stat și a sistemului de sănătate, la fel ca alte categorii de pensionari.