Pensionarii, nevoiți să aștepte luni de zile banii din cauza erorilor statului. Demersul făcut de Avocatul Poporului

În ultimele luni, Avocatul Poporului a primit un val de sesizări de la pensionari din România și din străinătate, care reclamau probleme grave în funcționarea caselor de pensii. Cele mai frecvente nemulțumiri vizează greșeli de calcul, neefectuarea recalculărilor conform noii legi și întârzieri semnificative în soluționarea cererilor, Majoritatea plângerilor au legătură cu aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, arată Adevărul.

Pensionarii semnalează probleme atât din cauza sistemului informatic defectuos, cât și din cauza volumului mare de activitate. Rezultatul este întârzierea deciziilor și frustrarea celor care așteaptă pensiile.

Printre sesizările depuse se numără întârzieri în soluționarea cererilor de revizuire, calcularea incorectă a punctajului, neglijarea unor documente depuse, neraportarea perioadelor lucrate în condiții speciale sau deosebite și suspendări sau întârzieri la plata pensiilor. Pensionarii reclamă și refuzul unor case de pensii de a pune în aplicare hotărâri judecătorești definitive, dificultăți în obținerea pensiilor internaționale și comportamente abuzive ale unor angajați.

Avocatul Poporului a prezentat și studii de caz rezolvate în ultimele luni. Un pensionar anticipat a semnalat că nu i s-a recalculat pensia la atingerea vârstei standard. CNPP a intervenit și a cerut ca toate petițiile să fie centralizate pentru o mai bună coordonare a caselor teritoriale.

În alt caz, unui pensionar căruia nu i se recunoscuseră anumite perioade de cotizare, inclusiv stagiul militar, i s-a emis o decizie de revizuire, cu plata integrală a sumelor restante.

Probleme similare apar și în cazul românilor care au muncit în străinătate, în țări precum Italia, Grecia, Israel, Spania, Germania, Marea Britanie, Franța, Republica Moldova, Cipru sau Serbia. Mulți întâmpină dificultăți în obținerea pensiilor internaționale sau comunitare, iar procesul este adesea lipsit de transparență.

În acest context, Avocatul Poporului recomandă ca buletinul de calcul să fie anexat obligatoriu deciziilor de pensionare și recalculare, pentru a crește transparența și a facilita înțelegerea modului de stabilire a pensiei. Instituția a transmis oficial CNPP solicitarea de modificare a legislației subsecvente, pentru protejarea drepturilor pensionarilor și reducerea întârzierilor cronice.